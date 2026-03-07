El Gobierno de Sánchez afronta el 8-M cabalgando contradicciones con numerosos casos de agresión sexual

El Gobierno de coalición liderado por el Partido Socialista de Pedro Sánchez afronta la jornada del Día de la Mujer, el 8-M, con numerosas denuncias de agresiones sexuales que recaen sobre diferentes miembros del partido y de su entorno.

Entre los casos más destacados se encuentran el ahora exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, denunciado por una subordinada por agresión sexual; el alcalde de Monforte de Lemos, el socialista José Tomé; o el exfundador de Podemos y ex portavoz de Sumar, Iñigo Errejón, denunciado por la actriz Elisa Mouliaá por una agresión sexual que habría perpetrado una noche de octubre de 2021.

DAO

El pasado 17 de febrero el DAO, el policía con más rango dentro del cuerpo, anunció su dimisión después de que trascendiese a la prensa que una subordinada le había denunciado por unos hechos que habían tenido lugar en su residencia oficial.

La querella señalaba que el DAO invitó de manera insistente a la agente a su domicilio y, una vez allí, "el querellado desplegó una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional que ostentaba sobre la víctima".

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha incoado diligencias previas y la declaración de este ex alto cargo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está prevista para el próximo 17 de marzo.

A este diario fuentes de la Fiscalía mostraron su sorpresa por la inacción de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, por ser "experta en violencia de género" y sin embargo estar "desaparecida en esta causa".

Paco Salazar

El dirigente socialista Francisco Salazar, que iba a estar destinado como adjunto a la Secretaría de Organización, se tuvo que apartar del Partido Socialista en julio de 2025 después de las informaciones que le acusaban de tener comportamientos inadecuados con algunas de las mujeres con las que trabajaba en su equipo. Cuando se produjo su renuncia, señalaron que en el PSOE "no constan denuncias al respecto en ninguno de los canales habilitados".

Sin embargo, meses más tarde trascendió que se habían presentado dos denuncias en el canal interno del partido. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló que se trataba de un "error" el hecho de que su partido tardase meses en contactar con las denunciantes. En enero la Fiscalía Provincial de Madrid rechazó admitir a trámite la querella que proponía investigar al dirigente socialista por el presunto delito de acoso sexual

José Tomé

La Fiscalía Provincial de Lugo ha interpuesto una querella esta semana contra el alcalde de Monforte de Lemos, el socialista José Tomé, que dimitió el pasado mes de diciembre por "un presunto delito de acoso sexual y de abuso en el ejercicio de la función pública".

La Fiscalía recibió una denuncia particular por unos hechos que se habrían presuntamente cometido contra una mujer en septiembre de 2025. La entidad considera que estos hechos tienen "indicios fundados de criminalidad" para ejercer la acción penal mediante la interposición de una querella y la apertura de diligencias de investigación preprocesal.

La Dirección Federal del PSOE anunció en diciembre que había recibido una denuncia por supuesto acoso sexual contra Tomé por el canal interno habilitado por el partido para estos casos. Mismo canal que recibió otra denuncia contra el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, por haber supuestamente acosado a una concejala.

Errejón

El exfundador de Podemos y ex portavoz de Sumar, Iñigo Errejón, también ha sido salpicado por una denuncia de agresión sexual, en este caso por la actriz Elisa Mouliaá. Los hechos denunciados se remontan a septiembre de 2021 donde, según la denuncia, Errejón mostró una "actitud dominante" con la denunciante. La denuncia relata que Errejón la agarró "fuertemente de la cintura y la comenzó a besar" en un ascensor y que más tarde la condujo a una habitación, donde el exdiputado cerró con pestillo la puerta y comenzó "a besar y a tocar a la diciente por distintas zonas del cuerpo".

El caso parecía que podría llegar a su fin cuando la actriz anunció en sus redes sociales que retiraba su acusación contra el exdiputado. Sin embargo, una semana más tarde volvió a anunciar que finalmente continuaría con la acusación.

Así lo anunció ante los medios de comunicación, exaltada, a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla, donde acudió para comunicar al juez Adolfo Carretero que finalmente no retiraba su acusación. Durante estas declaraciones cargó contra la Fiscalía por pedir su "absolución".