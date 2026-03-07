El nuevo y sorprendente argumento pacifista de Sánchez: ahora se preocupa por "el bolsillo de los demás"

Pedro Sánchez ha recurrido este sábado de nuevo a uno de los lemas más manidos de la izquierda para arremeter contra la oposición. Durante un acto electoral en Soria, el secretario general del PSOE ha vuelto a usar el famoso "no a la guerra", tratando de arrogarse la bandera del pacifismo frente a un supuesto belicismo que, según él, promueven las formaciones de centroderecha.

Sin embargo, en esta ocasión el socialista le ha dado la vuelta a la cuestión con un argumento cuanto menos sorprendente: durante su intervención para lanzar duros ataques contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, tachándolos de "hipócritas", porque, según el presidente que más ha aumentado el gasto público en toda la historia, "es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás", una apelación totalmente surrealista viniendo, como decimos, de un mandatario que destaca por el aumento de gasto y por la brutal presión fiscal a la que somete a los ciudadanos.

En un intento de justificar su postura, el presidente del Ejecutivo ha contrapuesto la seguridad nacional con las políticas sociales, exigiendo que no se malgasten "recursos económicos en bombas". Según su argumento, las prioridades deben centrarse en los retos de las futuras generaciones, metiendo en el mismo saco la inteligencia artificial, la vivienda, los derechos laborales y los "derechos feministas". Este discurso provocó la euforia de los simpatizantes socialistas, que se levantaron a corear el lema contra los conflictos bélicos.

"El superhéroe de la paz"

El acto, organizado para arropar a Carlos Martínez como candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León de cara a los comicios del próximo 15 de marzo, ha contado también con momentos de marcado histrionismo rayanos en el ridículo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, irrumpió en el escenario bailando enérgicamente y no dudó en calificar a Pedro Sánchez como "el superhéroe de la paz". Redondo continuó con la retórica frentista al proclamar que "el feminismo es pacifismo" y acusó a los populares de no haber estado "nunca" del lado de la igualdad, recordando sus recursos ante el Tribunal Constitucional.

Por su parte, el candidato autonómico apeló al sentimentalismo al pedir a los votantes que se sitúen del "lado bueno de la historia" y respaldó sin fisuras la postura de Sánchez, afirmando que "la paz se consigue a base de valientes". Finalmente, el secretario general del PSOE en Soria, Luis Rey, clausuró el mitin presumiendo de la gestión de su partido frente a la de sus rivales políticos, y urgió a la movilización masiva del electorado para las inminentes elecciones.