Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han ejecutado una intensa campaña de bombardeos nocturnos sobre Irán, desplegando un escuadrón compuesto por más de ochenta aviones de combate. Esta nueva fase de la ofensiva se ha centrado en mermar las capacidades logísticas y operativas del Régimen islámico, golpeando directamente bases y puntos estratégicos. Los ataques se desarrollan con una extraordinaria precisión, pero aún así la dictadura iraní asegura que infraestructuras civiles como el Aeropuerto de Teherán también han sufrido daños colaterales de consideración durante el transcurso de las operaciones. En este caso concreto, medios israelíes como el Times of Israel han confirmado que el Aeropuerto Internacional Mehrabad fue escenario de un aparatoso incendio que generó enormes columnas de humo visibles desde varios puntos de la capital.

A través de sus canales oficiales, el Ejército hebreo ha detallado la magnitud de la incursión. "Más de 80 aviones de combate de la Fuerza Aérea (...) completaron otra ola de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras áreas del centro", informaron fuentes militares.

La respuesta de Régimen islamista ha vuelto a pasar por el lanzamiento de nuevas andanadas de misiles a lo largo de la noche. Las Fuerzas de Defensa de Israel detectaron múltiples misiles balísticos dirigiéndose hacia su territorio, las sirenas antiaéreas resonaron en diversas ciudades para poner a salvo a la población civil, mientras los sistemas de intercepción trabajaban a pleno rendimiento para neutralizar la amenaza en el espacio aéreo. "El Mando del Frente Nacional ha distribuido alertas anticipadas directamente a teléfonos móviles", rezaba el aviso emitido para salvaguardar a los ciudadanos.

Entre los principales éxitos de esta reciente incursión, Israel ha confirmado la destrucción de dos infraestructuras clave, una de ellas de carácter subterráneo, que funcionaba como búnker y arsenal armamentístico. Asimismo, los cazas lograron inutilizar la Universidad Militar Central, perteneciente a la Guardia Revolucionaria, un complejo fundamental que proporcionaba "servicio a las fuerzas militares del régimen terrorista iraní en situaciones rutinarias y de emergencia".

Más ataques a países del Golfo

La onda expansiva del conflicto ha traspasado las fronteras, afectando a otras naciones vecinas del Golfo Pérsico que se han visto obligadas a activar sus escudos antimisiles. Arabia Saudí anunció la intercepción exitosa de cuatro drones y un misil lanzados desde territorio iraní, mientras que el Gobierno de Dubái reportó un percance menor derivado de la caída de escombros tras repeler un ataque. Por su parte, el Ejército de Estados Unidos ha revelado que, en apenas una semana desde el comienzo de la operación conjunta, sus tropas han neutralizado más de 3.000 objetivos vinculados al entramado militar y logístico de Teherán.

El saldo letal de esta operación sin precedentes impulsada por las potencias occidentales supera ya el millar de fallecidos en el país persa. Según han reconocido las propias autoridades locales, la cúpula del poder dictatorial ha quedado severamente descabezada. Entre las víctimas mortales confirmadas se encuentra el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como destacados ministros y altos mandos del Ejército. Ante esta acometida histórica, los restos del mando militar de Irán intentan mantener su desafío lanzando ofensivas desesperadas contra suelo israelí y bases estadounidenses desplegadas en la región.