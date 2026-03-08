Menú
España

A Contracorriente. La ocupación solo existe si afecta a la izquierda

Sandra León aborda la incongruencia de la izquierda, en este caso con la ocupación tras el caso del alcalde socialista de Mejorada del Campo

Sandra León aborda la incongruencia de la izquierda, en este caso con la ocupación tras el caso del alcalde socialista de Mejorada del Campo