Antelo confirma el veto de Vox a esRadio: "Es un medio vetado por la dirección nacional"

Desde hace años el partido de Santiago Abascal ha cambiado la manera que tiene de hacer la comunicación centrándose en las redes sociales y alejándose de los medios de comunicación que hacen algún tipo de crítica a Vox. En el caso del Grupo Libertad Digital , el exlíder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha confirmado que existe un veto para participar en programas de esRadio.

En el programa Es la Mañana de Federico la presentadora Rosana Laviada ha preguntado directamente a Antelo, uno de los últimos defenestrados por el partido junto a Javier Ortega Smith, si "esta entrevista se podría haber realizado siguiendo siendo usted el líder de Vox en Murcia".

José Ángel Antelo ha dicho que "esta entrevista no se podría haber realizado porque por parte de la comunicación nacional es un medio que está vetado y aunque a veces nos llamáis para que entremos y demos nuestra versión pues no se puede hacer porque es un medio vetado para el partido". Rosana Laviada ha insistido "¿es un medio vetado por la dirección nacional de su partido?". A lo que el ex dirigente de Vox ha confirmado "correcto".

Al final de la entrevista la presentadora ha insistido en esta cuestión y José Ángel Antelo ha confirmado que "la mayoría de entrevistas van vía nacional cuando es un medio de tirada nacional". "Sí que es verdad que me habían llamado de algún medio, no esRadio, pero sí algún medio y no querían que entrara para no desviar el foco, pero creo que era bueno que Vox tuviera presencia en los medios de comunicación más allá de las redes sociales porque hay un público objetivo que las redes sociales no llega y estamos hablando de las personas de mayor edad. Que Vox esté presente en los medios de comunicación es bueno incluso en los medios de comunicación más hostiles porque al final si tú tienes un argumento de peso y sabes explicarlo vas a llegar a esa población que directamente ni te quiere ver o no te quiere escuchar y a lo mejor te escucha y hay alguno que dice que está de acuerdo", ha explicado.

El exlíder de Vox en la Región de Murcia ha añadido que "eso es importante. Es mi forma de ver las cosas que no tiene que decir que sean la que tienen que imperar en el partido. Creo que ese tipo de cuestiones tiene que ponerse en marcha en un congreso para ampliar la base y que una forma de pensar como la nuestra lidere las encuestas y sea de verdad la alternativa que queremos que sea".