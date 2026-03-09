El médico forense desmonta la acusación de agresión de Sarah Santaolalla contra Vito Quiles

El médico forense que emitió el informe médico de la tertuliana Sarah Santaolalla después de su denuncia por presunta agresión contra el periodista Vito Quiles señala que no hay constancia de que Santaolalla sufriera lesiones que pudieran relacionarse con los hechos. Así se desprende del informe efectuado por el médico forense al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Su incidente con el periodista tuvo lugar este lunes a la salida de un evento del PSOE en el Senado cuando las personas que le acompañaban trataron de apartar de la escena a Quiles mediante empujones.

"Hoy he sido agredida físicamente por Vito Quiles y sus matones. Hoy ya se han traspasado todos los límites. Hoy ya no son insultos, son golpes. En cuanto salga del hospital iré a una comisaría a ampliar mi denuncia contra este acosador. No puedo más", señaló Santaolalla en un tuit este lunes.

La defensa de Quiles, encabezada por el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, aportó durante la comparecencia ante el Juzgado de Instrucción nº 23 de Madrid un vídeo que contradice la versión planteada por la tertuliana, que ahora se suma a las conclusiones del forense.

Al ser preguntada en varios programas de televisión sobre su diagnóstico médico después de su salida del centro de salud, Santaolalla manifestó: "No tengo nada roto por suerte", mientras aparecía en pantalla con el brazo en cabestrillo. "Tengo golpes, tengo hematomas, y luego sobre todo tengo la cabeza que cada día pesa más", añadía en otro programa.

Por su parte, Vito Quiles publicó el vídeo del suceso. "Menos mal que está grabado. Repito, menos mal que está grabado. Si no está loca desquiciada es capaz de arruinarme la vida", comentó Quiles.

Menos mal que está grabado. Repito, menos mal que está grabado. Si no está loca desquiciada es capaz de arruinarme la vida. https://t.co/zVDpWFr3nG pic.twitter.com/Cb7dvz4UCt — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) March 2, 2026

Orden de alejamiento denegada

Mientras tanto, el Juzgado rechazaba este jueves la petición que hizo la activista de imponer una orden de alejamiento contra Vito Quiles.

En el auto, la juez señala que "en consecuencia, se considera que no concurren las razones de urgencia y de riesgo objetivo que justificarían la adopción de una medida cautelar restrictiva de derechos como la que se pretende, todo ello sin perjuicio de lo que ulteriormente pudiera acordarse durante el curso del procedimiento".