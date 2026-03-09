El Supremo pone calendario al juicio contra Ábalos y Koldo: Jéssica declara el primer día

El Tribunal Supremo ha acordado el calendario de las declaraciones del juicio oral al que serán sometidos el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que dará comienzo el próximo martes 7 de abril, a la vuelta de la Semana Santa.

Ábalos y Koldo García serán juzgados por el Alto Tribunal el próximo mes de abril por haber cometido presuntos delitos de organización criminal, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación y uno continuado de cohecho. Por ello, se enfrentan a 24 y 19,5 años de prisión respectivamente. Una pena bastante superior al otro encausado, Víctor de Aldama, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide siete años de prisión por su papel colaborador con la Justicia. Este juicio solo engloba la rama de adjudicaciones públicas de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión a cambio de supuestas mordidas.

Según ha podido saber Libertad Digital, este juicio arrancará el mencionado día 7 a las 10 horas con la declaración de los testigos que ha pedido la defensa de Ábalos. En concreto, comenzará declarando su hijo, Víctor Ábalos. A este le seguirán las declaraciones de Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo; y la que fuera pareja "monógama" —según dijo ella misma cuando declaró en la fase de instrucción— de Ábalos, Jéssica Rodríguez.

Jéssica se habría beneficiado de la trama Koldo al vivir en un piso pagado por la misma durante más de dos años; además de haber sido ‘enchufada’ en empresas públicas para que cobrase sin trabajar. Entre otros testigos, al día siguiente, también declarará Claudia Montes, la Miss Asturias que también habría tenido una relación sentimental con Ábalos.

Posteriormente, el día 9 de abril tendrán lugar las declaraciones de Carmen Pano, la empresaria que declaró haber llevado 90.000 euros a Ferraz, y su hija, Leonor González Pano. La segunda semana del juicio comenzará con las declaraciones, entre otros, del socio de Aldama en negocios inmobiliarios Claudio Rivas y el que fuera, según declaró Aldama en la Audiencia Nacional en el marco del caso Hidrocarburos; el socio del ministro Ángel Víctor Torres, Manuel Salles. Además, ese día declarará Patricia Úriz, exmujer de Koldo García.

Ese mismo día, el 13 de abril, pero en la sesión de tarde, declarará el empresario Javier Hidalgo, exconsejero de Air Europa. Después, será el turno para Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía Nacional.

El día 15 de abril, declarará Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif e implicada en el supuesto amaño de concesiones de obra pública a dedo que se investiga ahora en la Audiencia Nacional. El juicio se retomará el día 21 de abril, cuando declarará el exjefe de Gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart. Ese mismo día declarará en calidad de testigo el que fuera comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en otra rama del caso Koldo por estar supuestamente a sueldo de la trama.

El día 22 de abril, confluirán las declaraciones como testigos del exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y la del jefe de Gabinete de la ministra María Jesús Montero, Carlos Moreno Medina. Este último, por el que Montero puso "las manos en el fuego", también se habría —según la versión de Aldama— recibido favores de la trama a cambio de un supuesto aplazamiento fiscal para una de las sociedades del empresario. También declarará ese miércoles el secretario de Estado de Infraestructuras con Ábalos, Pedro Saura.

Por la tarde, tendrán lugar dos de las declaraciones más esperadas. La primera será la del ministro Ángel Víctor Torres, cuyo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil demostró que conocía —frente a lo que había asegurado por activa y por pasiva— las adjudicaciones a Soluciones de Gestión cuando era presidente canario y que participó activamente en ellas. La segunda será la de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que estaba a cargo de las Islas Baleares, organismo que también compró mascarillas a Soluciones de Gestión.

Por último, declararán —como todos los anteriormente nombrados— en calidad de testigos, los agentes de la UCO que realizaron los informes durante la fase de instrucción del caso.