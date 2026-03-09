El Departamento del Tesoro de Estados Unidos menciona en un documento oficial una transferencia realizada por la aerolínea española Plus Ultra dentro de una red financiera vinculada a la corrupción en Venezuela. El registro, elaborado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), describe el movimiento de más de 519.000 dólares enviados en 2021 a una cuenta bancaria controlada por un inversor suizo investigado por blanqueo de capitales.

La información figura en un documento del boletín federal estadounidense al que ha tenido acceso ABC en exclusiva. Según ese texto, la cuenta receptora del dinero era utilizada para pagar el salario de un intermediario financiero que actuaba como facilitador de operaciones relacionadas con el desvío de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Una transferencia dentro de una red investigada

FinCEN explica que ese intermediario manejaba fondos procedentes de la corrupción petrolera venezolana para distintos beneficiarios. Entre ellos aparece el empresario colombiano Alex Saab, identificado durante años por las autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores financieros del chavismo.

El documento describe el funcionamiento de varias redes internacionales que habrían utilizado el sistema financiero para mover dinero procedente de corrupción, evasión de sanciones y otras actividades ilícitas. Dentro de esa descripción se menciona la transferencia realizada por Plus Ultra.

Según el registro, la cuenta bancaria que recibió los más de 519.000 dólares también se utilizaba para pagar el salario del intermediario financiero que posteriormente fue identificado como facilitador de operaciones vinculadas a fondos desviados de PDVSA.

Fincen añade que esa persona gestionaba dinero procedente de la corrupción petrolera venezolana en nombre de varios beneficiarios, entre ellos Alex Saab, a quien Estados Unidos ha sancionado por su presunto papel en operaciones de blanqueo vinculadas al régimen venezolano.

El banco suizo investigado

La referencia a esa operación aparece en una propuesta formal del Departamento del Tesoro para aplicar sanciones contra el MBaer Merchant Bank AG, una entidad financiera suiza.

FinCEN plantea declarar a ese banco como institución de "preocupación primaria por blanqueo de capitales", una categoría reservada a entidades que, según el análisis del Tesoro, representan un riesgo significativo para el sistema financiero estadounidense.

Para justificar esa medida, el organismo describe varias redes financieras que habrían utilizado ese banco para mover dinero procedente de diferentes actividades ilícitas. Dentro de ese contexto aparece la transferencia procedente de Plus Ultra, que el documento sitúa como parte de las operaciones financieras que pasaron por cuentas relacionadas con esa red.

La investigación sobre Plus Ultra

El caso se produce en un contexto de investigación judicial sobre la aerolínea española. En 2021, Plus Ultra recibió un rescate público de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno a través del fondo de empresas estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Fiscalías en Francia y Suiza solicitaron en 2024 colaboración a España para seguir el rastro de fondos vinculados a negocios del chavismo, entre ellos operaciones relacionadas con el comercio de oro o programas de alimentos del régimen venezolano.

La investigación dio un nuevo giro en diciembre de 2025, cuando fueron detenidos varios directivos de la aerolínea y un empresario vinculado a la compañía. Los investigadores analizan si algunos préstamos concedidos a Plus Ultra antes del rescate pudieron devolverse posteriormente con el dinero público recibido del Estado.

El papel de Alex Saab

El documento del Tesoro también menciona al empresario colombiano Alex Saab dentro de la red financiera que describe. Saab fue acusado por fiscales estadounidenses de dirigir un esquema de lavado de dinero de unos 350 millones de dólares vinculado a contratos con el Gobierno venezolano.

Fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde cuando su avión hizo escala durante un vuelo entre Caracas y Teherán. La detención se produjo a petición de Estados Unidos, que lo investigaba por un presunto esquema de corrupción y blanqueo de dinero relacionado con contratos con el régimen venezolano.

Tras más de un año de batalla judicial fue extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021 y compareció ante un tribunal federal en Miami. El proceso judicial no llegó a celebrarse porque en diciembre de 2023 el entonces presidente estadounidense Joe Biden le concedió un indulto dentro de un intercambio de prisioneros con el régimen de Nicolás Maduro.

Según adelantó ABC, Estados Unidos vuelve ahora a requerir a Saab y su extradición podría producirse de nuevo junto a la de otros dirigentes del chavismo.

El documento del Tesoro no formula acusaciones penales contra Plus Ultra ni contra Saab. Su objetivo es justificar la propuesta de sanciones contra el banco suizo, aunque se basa en información procedente de investigaciones financieras, informes de inteligencia y análisis de operaciones sospechosas recopiladas por las autoridades estadounidenses.

El informe también cita investigaciones periodísticas. En varias notas al pie, el Departamento del Tesoro remite a artículos del medio español Vozpópuli sobre la estructura financiera de Plus Ultra y sus vínculos con acreedores investigados en Suiza.