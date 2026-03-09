El Tribunal de Cuentas oculta graves irregularidades detectadas en contratos de Barrabés para proteger a Begoña Gómez

El Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano ha ocultado graves irregularidades detectadas al fiscalizar los contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés para proteger a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

El titular del Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga estos contratos que superarían los 20 millones de euros en una causa en la que Begoña Gómez está imputada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Dichos contratos, también investigados por la Fiscalía Europea, fueron adjudicados por la empresa pública Red.es, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a empresas vinculadas a Barrabés como Innova Next y The Valley Digital Business School.

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital afirman que "el consejero del Departamento 4.º de Fiscalización propuesto por el PP, José Manuel Otero Lastres, elaboró un informe para fiscalizar los contratos adjudicados por la empresa pública Red.es, entre otros, al empresario Juan Carlos Barrabés. Otero Lastres trasladó para observaciones el anteproyecto de este informe que advertía de gravísimas irregularidades detectadas en estas adjudicaciones. Fue entonces cuando la presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, y otras consejeras izquierdistas amenazaron con votar en contra del informe en el Pleno si no se omitían o diluían las referencias concretas a los contratos de Barrabés".

"El consejero Otero Lastres reelaboró entonces el informe de fiscalización sin incluir las referencias directas a las adjudicaciones de Barrabés y se votó en Pleno. Los consejeros propuestos por el PSOE y el PP votaron a favor y el propio Otero Lastres, para mostrar su disconformidad con la amenaza de Chicano, se abstuvo. Posteriormente, redactó un escrito que debía ser adjuntado como anexo al informe explicando los motivos de dicha abstención. Cabe destacar que dicho escrito todavía no se ha añadido por parte del Tribunal de Cuentas en el informe publicado en la web", añade.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Chicano y el resto de consejeros izquierdistas del Tribunal han seguido un criterio político para ocultar las graves irregularidades detectadas en las adjudicaciones que investiga actualmente la justicia. Es un auténtico escándalo lo que ha sucedido en el Tribunal de Cuentas, todo ello, con el único objetivo de proteger a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez".

El Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control implantados por la entidad pública empresarial Red.es para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), relativo al periodo 2021-2024, fue aprobado por el Tribunal de Cuentas el pasado 26 de febrero. Durante el periodo fiscalizado, Red.es gestionó un presupuesto de 4.345 millones de euros, de los que 3.067 millones corresponden al Programa Kit Digital destinado a impulsar la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y autónomos mediante bonos de ayuda.

Del presupuesto total se habían ejecutado 4.046 millones de euros a 31 de diciembre de 2024. El informe final concluye que, a esa fecha, "el nivel de ejecución de pagos era bajo", se habían pagado 1.016 millones, el 25% del presupuesto ejecutado, quedando pendientes 3.030 millones, principalmente vinculados al Programa Kit Digital (2.220 millones de euros). Entre los motivos del bajo nivel de pago de este Programa figura las exigencias de cumplir los plazos específicos de estas ayudas.

El informe final aprobado sin rastro de Barrabés

El Tribunal de Cuentas considera que Red.es se ajustó, en general, a lo previsto en la normativa aplicable en la gestión de las ayudas, convenios y contratos del PRTR. No obstante, en relación con las ayudas que representan el 90% del total de presupuesto ejecutado, el informe detecta que una parte muy reducida de los beneficiarios (el 0,1%) del Programa Kit Digital no podían tener esta condición. El informe considera que los procedimientos de gestión, los sistemas de información y la estructura organizativa implantados por Red.es cumplen las exigencias previstas para la ejecución del PRTR, como la prevención del fraude, la corrupción y los conflictos de interés, si bien el informe identifica "oportunidades de mejora en los procedimientos".

El informe identifica aspectos que pueden ser mejorados en relación con la metodología y las herramientas para la evaluación y seguimiento de estos hitos y objetivos, especialmente los relacionados con el Programa Kit Digital. El informe formula recomendaciones destinadas a mejorar la planificación, reforzar los controles internos, actualizar la información registrada en los sistemas de seguimiento y garantizar la adecuada identificación de la financiación del PRTR.

