Expertos exigen blindar las infraestructuras en España tras la tragedia de Adamuz

La seguridad de las infraestructuras estratégicas en España no puede depender de la improvisación tras el desastre. El presidente de la Asociación Cluster Catástrofes, Pedro Tomey, ha presentado este lunes el Manifiesto sobre la Directiva Europea 2022/2557, un documento técnico que urge a las administraciones y al sector privado a pasar del "cumplimiento normativo" a una capacidad real de resistencia ante riesgos naturales y tecnológicos.

La iniciativa nace con la vocación de que sucesos como los de Adamuz no vuelvan a repetirse por falta de mantenimiento. Tomey ha subrayado que la resiliencia no es solo resistir, sino "anticiparse y recuperarse con rapidez" para que los servicios esenciales no colapsen. "Debemos transitar desde una gestión reactiva hacia una cultura de la anticipación que proteja a la sociedad", ha señalado en el programa de esRadio Kilómetro Cero.

Colaboración público-privada como eje

El manifiesto, respaldado por entidades como la aseguradora Zurich y la Asociación de Ingenieros de Caminos, destaca que el mantenimiento de puentes, redes energéticas y sistemas de transporte es una cuestión de "estabilidad económica". Pedro Tomey ha hecho hincapié en que la directiva CER (Resiliencia de Entidades Críticas) exige un compromiso firme para enfrentar los riesgos naturales, tecnológicos, antrópicos e híbridos que ponen en jaque la confianza institucional.

Compromisos técnicos y estratégicos

El texto plantea aportaciones concretas para fortalecer el estado de las infraestructuras. Los expertos advierten de que la falta de inversión en conservación aumenta exponencialmente el coste de reparación tras una catástrofe. Según los promotores del documento, la Asociación Cluster Catástrofes actuará como entidad independiente para impulsar la mejora de la gestión del riesgo en todo el territorio nacional, garantizando que los protocolos de actuación sean técnicos y no meramente burocráticos.