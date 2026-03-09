Fernando Simón exhibe su sintonía con el PSOE: "Es muy prosalud pública"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, Fernando Simón, ha participado en la inauguración de la nueva escuela de salud de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón.

En el acto, Simón ha señalado que para él: "Es importante cualquier grupo en el que consideren importante la salud pública y, sobre todo, la promueva". Una posición que, a su juicio, está presente en el PSOE: "El Partido Socialista, en concreto, es muy prosalud pública, que es la base para tener un sistema sanitario fuerte".

El doctor Fernando Simón ha expresado cuáles son los tres aspectos más importantes dentro del sistema sanitario: "la atención hospitalaria, la atención primaria y la salud pública". Y "es fundamental que los tres tengan el peso que tienen que tener dentro de ese sistema". Además, ha reconocido que está "encantado de estar en un grupo que trabaja esa línea, que además va a tratar de promoverla en Gijón".

En ese aspecto, ha destacado la necesidad de hacer entender a la población "la importancia que tiene para que nuestro sistema sanitario pueda funcionar como es debido", por lo que es relevante fomentar espacios de divulgación, análisis y debate que promuevan la salud pública.

En el acto, que ha versado sobre la población y salud global en el siglo XXI también ha estado presente el periodista Ángel Fabián. "El mundo ha cambiado radicalmente y si no aprendemos a vivir en este nuevo mundo, nunca podremos responder correctamente a los retos que se nos presenten", ha afirmado Fernando Simón.