La Fiscalía rechaza investigar a Mazón por posibles responsabilidades civiles durante la dana

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana ha informado en contra de investigar al expresidente valenciano Carlos Mazón por sus supuestas responsabilidades civiles en la gestión de la dana.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja pidió a finales del pasado mes de febrero imputar a Mazón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por su presunta dejación de funciones durante la catástrofe. La juez no puede imputar directamente a Mazón porque este sigue manteniendo su acta de diputado autonómico, por lo que corresponde al TSJCV tomar esa decisión.

En este contexto, fuentes jurídicas han confirmado a Libertad Digital que la Fiscalía Superior de la comunidad ha rechazado investigar al expresidente porque, por el momento, no se cuenta con datos o indicios suficientes que amparen su imputación. Algo que contradice el escrito formulado por la juez de Catarroja.

Fuentes jurídicas ya adelantaban a Libertad Digital que la imputación del expresidente se encontraba en el aire porque la exposición razonada de la magistrada "no argumenta, ni detalla qué inacción concreta del expresidente valenciano pudo agravar la magnitud de la tragedia y el incremento del número de víctimas". Así, destacaban que "es necesario concretar estos indicios y no se puede llevar a cabo una argumentación abstracta sin profundizar al respecto".

Por todo ello, la Fiscalía solicita al TSJCV que devuelva el procedimiento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja, donde la magistrada Nuria Ruiz Tobarra investiga a dos excargos de la Generalidad: la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y Emilio Argüeso, exdirector de Emergencias.

De esta forma se ha pronunciado la Fiscalía en un informe remitido al alto tribunal autonómico, al que ahora corresponde decidir si actúa como ha sido aconsejado por la Fiscalía y devuelve el caso a Catarroja o si, por el contrario, procede a imputar a Mazón y adquiere las competencias para continuar con la instrucción del caso.