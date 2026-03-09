Nuevo plantón del Gobierno al Rey: Albares cancela su viaje a Chile y deja solo a Felipe VI para la investidura de Kast

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha cancelado de forma repentina su viaje previsto a Chile para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, que tendrá lugar el próximo miércoles 11 de marzo.

Por tercera vez en menos de una semana, el jefe del Estado no contará con la compañía de un ministro de jornada en un acto oficial, aunque el Ministerio de Exteriores confirmó la asistencia de Albares acompañando a Felipe VI.

Fuentes diplomáticas han confirmado que esta alteración en la agenda oficial se ha tomado en absoluta coordinación con la Casa del Rey. Ante la ausencia del ministro, será la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, la encargada de acompañar y asistir al Rey.

Desde el departamento de Exteriores explican que Albares permanecerá en territorio nacional para estar al frente de las inminentes operaciones de evacuación de ciudadanos españoles en la zona de conflicto. Asimismo, el jefe de la diplomacia española presidirá el gabinete de crisis para monitorizar minuto a minuto los acontecimientos y garantizar la seguridad de los españoles que pudieran verse afectados.

Históricamente, el Rey ha asumido la representación de España en los relevos de mando de las naciones iberoamericanas, una labor que ejerce desde su etapa como príncipe de Asturias. Las ausencias de Felipe VI han sido muy puntuales, como ocurrió el pasado mes de noviembre en la investidura presidencial de Bolivia. En aquella ocasión, el acto coincidía con un viaje de Estado a China junto a la reina Letizia, motivo por el cual acudió la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

En esta ocasión, el monarca aprovechará su desplazamiento institucional a Santiago de Chile para realizar una etapa adicional, y emprenderá rumbo a Bolivia para mantener una primera reunión de trabajo con el nuevo presidente de la nación, Rodrigo Paz, con quien ya mantenía un conocimiento previo desde hace varios años, reforzando de este modo las relaciones bilaterales.

La asistencia del jefe del Estado a estos eventos de calado internacional consolida el compromiso institucional, además de reforzar relaciones en un año importante para nuestro país, ya que el próximo mes de noviembre Madrid será la sede de la próxima cumbre de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

José Antonio Kast logró un triunfo contundente al recabar el 58,61 por ciento de los votos, imponiéndose claramente a la candidata izquierdista, la exministra Jeannette Jara, que obtuvo un 41,39 por ciento de los votos.