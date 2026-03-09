Podemos no se traga el "No a la guerra" de Sánchez y pide votar sobre la fragata

Podemos se ha alineado con el PP en la petición de que el envío a Chipre de la fragata Cristóbal Colón pase por el Congreso. Mientras el Gobierno se escuda en que no es necesario por tratarse de una misión defensiva, el coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha reclamado que se vote cualquier decisión militar en torno a la ofensiva contra Irán y la respuesta del régimen para que todos los grupos parlamentarios se retraten.

En un nuevo intento de distanciarse del PSOE, Fernández ha precisado que su partido, frente a los socialistas, está "totalmente en contra" del despliegue de tropas españolas ante esta guerra, incluido el envío de la fragata, y ha llamado a evitar cualquier tipo de presencia del Ejército "para atacar a nadie ni para defender bases de la OTAN en el Mediterráneo".

"El Gobierno, como decimos, debe ser coherente con ese mensaje del 'No a la guerra'", ha dicho el también secretario de Organización de Podemos, un partido que defiende la salida de España de la OTAN. Según el partido, sería bueno que una decisión de esta naturaleza "pasase por el Congreso" y "haya una votación en el Parlamento para que los grupos políticos se retraten y expresen su posición política".

La semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó el envío de la fragata Cristóbal Colón, la más avanzada de la Armada, a Chipre alegando que con la "misma determinación" que España defiende el 'no a la guerra' también es solidaria con un estado miembro de la UE para contribuir a la "defensa y la seguridad colectiva" de un país que está sufriendo las consecuencias del conflicto. También señaló que el despliegue de este buque está amparado en la "legislación nacional", citando la Ley Orgánica de Defensa Nacional aprobada por las Cortes Generales en el año 2005, y que se trata de una misión defensiva y no ofensiva.

La lista de deseos de Podemos

Por otro lado, el dirigente morado ha demandado al Gobierno que ya que despliega medidas relacionadas con Defensa antes de consultar al Congreso, apruebe algunas de las medidas que propone Podemos, entre ellas el cierre de las bases estadounidenses de Rota y Morón, un referéndum sobre la salida de la OTAN o, en relación a la economía, bajar por ley un 40% el precio de los alquileres, un cheque energético de 300 euros para las familias con ingresos inferiores al salario mínimo, la recuperación del mecanismo de excepción ibérica para topar el precio del gas, limitar los márgenes de beneficio empresarial de grandes superficies de alimentación, y crear un supermercado público y transporte público gratuito, entre otras.

"Todas son medidas totalmente factibles, tanto en coste económico como por existencia de vías legales en nuestro ordenamiento jurídico para llevarlas a la praxis, y únicamente se necesita voluntad política, una voluntad política de la que, a día de hoy, adolece el Gobierno", ha apostillado Fernández.

Sumar: "Situación delicada"

Mientras, la coordinadora general de Movimiento Sumar se ha mostrado partidaria de esta reclamación de Podemos de votar en el Congreso cualquier actuación militar o de medidas anticrisis, al desgranar que la Cámara Baja es la sede de la soberanía nacional y "de alguna manera, tiene todo que someterse" a su consideración.

No obstante y sobre la actitud de los morados, ha proclamado que también que ahora no es el momento del "pensamiento mágico" o "fórmulas que se puedan resumir en lemas o consignas que vayan en una pancarta". "Entendemos que estamos en una situación verdaderamente delicada, de máxima convulsión internacional (...). Hay que medir cada paso, cada declaración y sobre todo actuar bajo los intereses de la ciudadanía", ha zanjado.