Se admite una segunda denuncia contra Errejón por agresión sexual

La titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer Número 12, Carolina García Duriff, ha incoado diligencias contra el expolítico Íñigo Errejón por otra supuesta agresión sexual cometida varios días después de los hechos denunciados por la actriz Elisa Mouliaá.

Mouliaá denunció a Errejón por una supuesta agresión sexual cometida en 2021 más de tres años después de que se produjera. El juez ha cerrado la instrucción del caso y el exportavoz de Sumar en el Congreso se encuentra a la espera de que la Audiencia Provincial decida sobre su recurso, que determinará si finalmente se abre juicio oral o se archiva el caso.

Sin embargo, la de Mouliaá no es la única acción por la que Errejón tendrá que enfrentarse a la Justicia. Según ha podido confirmar Libertad Digital, el Juzgado de Violencia contra la Mujer ha incoado diligencias sobre una nueva denuncia contra el expolítico. Se trata de una fase preliminar de la investigación; sin embargo, quiere decir que la magistrada observa indicios suficientes para investigar el caso.

Concretamente, los hechos denunciados en febrero de este año, habrían ocurrido también en 2021, tan solo 24 días después de las acciones denunciadas por Mouliaá. El relato de la víctima se asemeja al de Mouliaá: ambos coincidieron en un evento y las relaciones se mantuvieron en un contexto en el que habían bebido alcohol.

Sin embargo, esta víctima arroja una frase que sería determinante para explicar que mantuviese relaciones sexuales con él a pesar de no querer hacerlo. Ambos habrían ido al baño en el evento y él le habría pedido que le practicase una felación. "En un contexto de presión, alcohol y cocaína, accedí", aseguraba la denunciante en el escrito. Posteriormente, se habrían trasladado a casa de Errejón mediante el vehículo de un amigo suyo.

En el coche se habría producido la frase determinante. Él habría comenzado a tocarle la vagina, a lo que ella le habría pedido que parase. Entonces, Errejón le habría dicho: "Si gritas, será peor y si te resistes, será peor". Al acceder al portal, Errejón habría insistido para que le practicase de nuevo una felación, tanto en el portal como en el ascensor. Ella habría accedido en un contexto de presión agravado por la frase anterior.

Una vez en su dormitorio, él habría penetrado sin su consentimiento a la mujer, que también sería una persona de conocida relevancia para los medios de comunicación: "Errejón me sujetó por el cuello, me colocó de espaldas y me penetró vaginalmente por la fuerza sin mi consentimiento y pese a que grité reiteradamente que cesara, la penetración se prolongó durante varios minutos hasta que finalmente paró". En ese momento, ella habría reprochado a Errejón su actitud y habría abandonado el domicilio.