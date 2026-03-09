Teruel Existe pide la dimisión del hombre de confianza de Teresa Ribera y Sara Aagesen por el caso Forestalia

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha exigido este lunes la dimisión o el cese del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por el caso Forestalia.

Hugo Morán llegó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en 2018 de la mano de la socialista Teresa Ribera, siguiendo en el cargo con el ascenso de Sara Aagesen. Morán también es el responsable de que Eugenio Domínguez, arrestado la pasada semana en el marco de una causa secreta que investiga una trama de corrupción medioambiental, siguiese vinculado al Ministerio a partir de 2021.

En este marco, Guitarte ha pedido su dimisión por, una vez fuera de la subdirección de Calidad Ambiental del Ministerio, mantenerlo como asesor del Ministerio en el más alto rango. Este habría sido parte de una trama con la que Forestalia habría conseguido la manipulación de informes medioambientales para implantar parques eólicos de decenas de miles de hectáreas.

"Sólo es la punta del iceberg y va a ir subiendo hacia arriba y bajando hacia abajo", ha dicho Guitarte en rueda de prensa posterior a su reunión con la presidenta de las Cortes de Aragón en el marco de la ronda de contactos rutinaria posterior a unos comicios autonómicos. Así, el responsable de Teruel Existe ha lamentado que un caso de este calado "habría supuesto la dimisión ya de determinados responsables políticos en cualquier otro país europeo".

La investigación del Instituto Armado, ha recordado, parte de una denuncia por delito ambiental presentada en enero de 2023 por Teruel Existe que acaba en un procedimiento penal. "Teníamos claro, hablando del Clúster del Maestrazgo, que nadie en su sano juicio se habría atrevido a plantear un proyecto de este tipo que destruye uno de los principales patrimonios naturales de Aragón, de España y de Europa, si no hubiese tenido la garantía de un respaldo político", ha planteado.

Guitarte ha apuntado a "una clara connivencia" de Forestalia con el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que "le garantizaba que esto saldría adelante fuese como fuese y cayese quien cayese". De hecho, ha apuntado, "se ha demostrado tan así ese respaldo político, que al final ha tenido que autorizar el Clúster del Maestrazgo el propio Consejo de Ministros", venciendo las "discrepancias" entre administraciones, el Ministerio, la Generalitat Valenciana y determinados ayuntamientos del área.

Por ello, ha considerado que si finalmente se determina que las declaraciones de impacto ambiental son fraudulentas, la autorización del Consejo de Ministros al Clúster del Maestrazgo "sería nula de pleno derecho" por lo que, en la línea de lo manifestado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) y lo solicitado por Teruel Existe, habría que paralizar la ejecución del proyecto hasta que se resuelva el procedimiento y "poner en duda todas las autorizaciones que consiguió Forestalia por el mismo procedimiento", ha añadido.

Una sombra de sospecha que ha extendido a todas las autorizaciones y todos los informes positivos que consiguió Forestalia en el Inaga durante las dos legislaturas en las que Javier Lambán gobernó con el apoyo de Podemos y CHA y luego con el cuatripartito --CHA, Podemos y PAR--.

Guitarte también ha elevado las responsabilidades políticas a la por entonces ministra Teresa Ribera y el Consejo de Gobierno, en el que ha recordado que también estaba Pilar Alegría, "y votó a favor del Clúster del Maestrazgo y probablemente no era consciente ni de lo que estaba haciendo ni conozca lo que es el Maestrazgo", le ha reprochado a la líder de los socialistas aragoneses.

"No nos podemos engañar, era vox pópuli que muchos dirigentes del PSOE se dedicaban a hacer casi de comerciales de la empresa, yendo ayuntamiento por ayuntamiento para convencer a sus alcaldes y a sus concejales de las bondades de los proyectos que traía Forestalia", ha sentenciado.