Últimos sondeos en Castilla y León: ligera subida para el PP con Vox tocando el 20 por ciento

Varios periódicos publican este lunes los últimos sondeos antes de las elecciones en Castilla y León con mínimas diferencias en los pronósticos. El PP experimentaría una ligera subida según las encuestas más optimistas mientras Vox, formación con la que previsiblemente tendrá que pactar tras los comicios, podría alcanzar el 20 por ciento de los votos. Los socialistas aguantan el mal resultado de las anteriores elecciones mientras los partidos a su izquierda se hunden.

El sondeo de El País es el que da mejores resultados para Vox: la encuesta, elaborada por 40dB, da al PP un 31,1 por ciento de los votos y entre 28 y 33 escaños frente a los 31 actuales, una horquilla que en el mejor de los casos le permitirá subir dos diputados y que supone una ligera caída en porcentaje de votos respecto a 2022. Los de Abascal, mientras, alcanzarían un 20,8 por ciento de los votos, con 18 escaños. Los socialistas pierden dos procuradores al pasar de 28 a 26, perdiendo 1,6 puntos de intención de voto.

Relacionado El PSOE fleta autobuses gratis de otras regiones para llenar los mitines desangelados en Castilla y León

Podemos desaparecería de la Cámara con sólo un 1,8% de los votos mientras Sumar, aliada con IU y Los Verdes, podría no entrar con un 3,6 por ciento de los votos. Sí obtienen representación los regionalistas: Unión del Pueblo Leonés (UPL) pasaría a cuatro escaños con uno más; Soria ¡Ya!, que también tiene tres, podría mantenerse en tres o perder uno; y Por Ávila conservaría el que tiene.

El panorama que arroja el sondeo de El Mundo, de Sigma Dos, es similar aunque algo mejor para el PP, que subiría hasta el 35,8 por ciento de los votos con entre 31 y 34 escaños. Mientras, Vox se sitúa en un 19,8 por ciento de los votos con entre 14 y 17 escaños. El PSOE prácticamente repetiría resultado, con un 29,8 por ciento de los votos y entre 26 y 28 escaños. La debacle de Podemos y Sumar también es idéntica así como el vaticinio para los regionalistas. Comparado con los sondeos anteriores del mismo diario, el sondeo sitúa a PP y PSOE estancados con Vox disparado en los dos últimos meses.

Por último, el sondeo de GAD3 para ABC también apunta que el PSOE resiste y la derecha sube, muy especialmente en el caso de Vox. Los populares se harían con un 34 por ciento de los votos y entre 33 y 34 escaños, tres más que los actuales y Vox con un 19,5 por ciento de los votos y entre 16 y 18 escaños. El PSOE lograría entre 26 y 28 con un 28,6 por ciento de los sufragios con sus socios a la izquierda hundidos, sin representación. Sí lograría escaño Soria ¡Ya! mientras UPL se haría con hasta cuatro escaños.