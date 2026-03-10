Así fue la entrevista a Raúl del Pozo en La Hora de Federico en 2008

En el año 2008, el programa La Hora de Federico recibió a Raúl del Pozo, a quien Federico definió como uno de los mejores prosistas y escritores de periódicos de la actualidad. La entrevista comienzó con una reflexión sobre sus trayectorias vitales paralelas, señalando cómo ambos han evolucionado desde posiciones de izquierda hacia el entorno de la derecha y el Real Madrid, alcanzando lo que bromean es la perfección intelectual en un año electoral decisivo para España.

Durante el programa de LDTV, la charla se centró en los orígenes de Del Pozo en la serranía de Cuenca, describiendo su infancia en La Torre como una película de John Ford. Recordó la dureza del clima y la vida pastoril, pero sobre todo destaca la pureza del idioma en esas tierras. Definió la zona como la madraza del castellano, un lugar donde las palabras se conservan limpias como los guijarros del río, y donde aprendió un vocabulario que lucha por no olvidar jamás.

Sobre su faceta literaria, el autor de Noche de taurés explicaba con maestría por qué dedició alejarse de la novela. Considerando que es un esfuerzo agotador que a menudo termina en el silencio, especialmente si el escritor no pertenece al bloque dominante de la cultura oficial.