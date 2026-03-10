Chicano desafía a las Cortes: se niega a fiscalizar las subvenciones a Bildu tras presentar a terroristas en sus listas

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha desafiado a las Cortes y se niega a fiscalizar a EH Bildu para retirar las subvenciones concedidas a la formación proetarra en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 en las que presentó a 23 condenados por terrorismo en sus listas electorales.

La Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó en junio de 2025, a iniciativa del PP, solicitar un informe específico al tribunal de Chicano sobre EH Bildu, ya que incluir en sus listas a etarras, contraviene la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) sobre incompatibilidades o requisitos para percibir ayudas públicas. Se estimaba que las subvenciones en cuestión ascendieron a alrededor de 1,3 millones de euros. A pesar de ello, Chicano no incluyó explícitamente el análisis de Bildu en el nuevo Plan Anual de Fiscalizaciones (PAF) del tribunal para 2026 argumentando que la concesión inicial de subvenciones corresponde a la Junta Electoral Central y al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital consideran "gravísimo el desafío de Enriqueta Chicano al Parlamento. La Comisión Mixta representa a las Cortes y el Tribunal de Cuentas tiene la obligación de atender sus peticiones. Chicano se ha negado hasta el momento a fiscalizar las subvenciones concedidas a Bildu, pero también se ha negado deliberadamente a rehacer 6 informes de fiscalización sobre los contratos realizados durante la pandemia del covid-19".

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Chicano manifestó su disconformidad con las peticiones realizadas por la Comisión Mixta durante un Pleno reciente, asegurando que no pueden interferir en las decisiones del Tribunal de Cuentas. De hecho, llegó a afirmar que se planteaba acudir al Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido o a la justicia europea en busca de amparo para defender la autonomía del tribunal que preside".

El pasado mes de febrero, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, publicó en la red social X un mensaje en el que acusó de "desobediencia" al TCu porque la Ley "es clara y no puede saltársela". Dado que Bildu llevó condenados por terrorismo en sus listas, la vicesecretaria popular aseguró que "no puede recibir subvenciones": "el Tribunal de Cuentas debe completar el expediente como le requirió el Parlamento".

Recordamos que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas es un órgano parlamentario permanente de las Cortes Generales de España y actúa como principal canal de relación y control entre el Parlamento y el tribunal que preside Chicano. El exsecretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, se convirtió en presidente de la citada Comisión Mixta en febrero de 2020. Posteriormente, fue sustituido en diciembre de 2023 como presidente de la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas por su mano derecha, el diputado Juan Francisco Serrano.

6 informes sobre los contratos covid

Tal y como publicó este diario, el Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano se ha negado a rehacer 6 informes de fiscalización sobre los contratos realizados durante la pandemia del covid-19. Esta solicitud fue efectuada por el Parlamento a través de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

La Comisión Mixta aprobó el pasado 30 de abril de 2024 hasta 6 resoluciones diferentes en las que se instaba al Tribunal de Cuentas a rehacer informes sobre los contratos durante la pandemia del COVID-19 al considerar insuficientes los realizados hasta la fecha. No obstante, el programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2026, aprobado por el Pleno el 18 de diciembre de 2025 no incluyó las 6 peticiones de informes realizadas por el Parlamento a través de la citada Comisión Mixta.

