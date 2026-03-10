Escoltas a la carta: Marlaska no justifica por qué pone o retira la protección policial

La gestión de los recursos policiales de protección personal por parte del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska siguen un patrón difícilmente explicable desde criterios técnicos y objetivos. La protección policial que le acaba de otorgar a Sarah Santaolalla a raíz del enfrentamiento que tuvo con el activista Vito Quiles es la última de una larga lista. En su caso, la titular del juzgado número 23 de Madrid había rechazado la medida por considerar que su vida no corría peligro.

Antes de Santaolalla, el Ministerio había reforzado la protección de José Luis Rodríguez Zapatero con 11 agentes adicionales de la Guardia Civil. En contraste, al expresidente Mariano Rajoy se le había retirado su escolta de vacaciones. Era la primera vez que un expresidente del Partido Popular se quedaba sin ese complemento estival desde que abandonó La Moncloa. Fernando Grande-Marlaska aún no ha explicado qué ha motivado estas decisiones.

Fue en junio de 2025 cuando la Dirección General de la Policía asignó una escolta a Leire Díez, la exmilitante del PSOE que había participado en la trama para desprestigiar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la unidad encargada de investigar, por mandato judicial, distintos casos de corrupción afectan al Gobierno de Pedro Sánchez.

Uso "injustificado y abusivo"

Fue la propia Díez quien solicitó la escolta tras su encontronazo con Víctor de Aldama y tras haber denunciado amenazas. Según las fuentes policiales, la concesión de la escolta se produjo después de una valoración de riesgos en la Secretaría de Estado de Seguridad, aunque la escolta no es permanente, pues se asocia a la presencia de Díez en actos públicos.

Sin embargo, la medida despertó la reacción en la policía. El sindicato Justicia Policial (Jupol), uno de los sindicatos mayoritarios en el Consejo de la Policía, mostró su preocupación por lo que calificó un "uso abusivo e injustificado del sistema de escoltas policiales". Además, recordaba que Leire Díez no contaba en ese momento con ninguna orden de alejamiento vigente que justificara de forma objetiva la protección. Desde Jupol denunciaron que "en España se ha convertido en una prerrogativa habitual para políticos, cargos menores e incluso para aquellos con simples vínculos administrativos o de asesoría".

Resulta paradójico que la protección que el Ministerio del Interior se dispensa a Leire Díez se le haya retirado al fiscal anticorrupción José Grinda, uno de los profesionales más activos en la colaboración con la UCO. Interior no llegó a ofrecer ninguna explicación sobre el motivo de esta decisión. Grinda es, precisamente, uno de los miembros de la Fiscalía Anticorrupción que confirmó haber sido objeto de las maniobras de las cloacas del PSOE. Según su declaración, que adelantó Libertad Digital, le pidieron "elementos y datos de actividades delictivas, en su vida personal y profesional" de su jefe, Alejandro Luzón.

Otro episodio relevador de la dirección del Ministerio del Interior fue mantener la escolta de cuatro agentes y el coche oficial a Santos Cerdán, después de que hubiera dimitido por corrupción. Tres días después de su dimisión, el que fuera mano derecha de Sánchez como secretario de Organización del PSOE, seguía disfrutando del coche oficial que tenía cuando era el número 3 del parido.

El Ministerio del Interior ha mantenido en todas estas polémicas su posición habitual. Por razones de seguridad no facilita información sobre los dispositivos de escolta o la ausencia de ellos.