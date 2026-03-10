Grande-Marlaska pone a Sarah Santaolalla bajo protección policial

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha puesto protección policial a la comunicadora Sara Marina Pérez Santaolalla, conocida como Sarah Santaolalla. Los agentes que protegerán a la polémica activista pertenecen al área de testigos protegidos, según información a la que ha podido acceder a ABC. Esta decisión se ha producido tras la denuncia que interpuso Santaolalla contra el activista Vito Quiles después de que ambos se involucraran en un altercado a las puertas del Senado, en la que ambos se enfrentaron.

Tras el suceso, Santaolalla se dirigió al hospital universitario Carlos III para obtener un parte de lesiones que, más tarde, incluyó en una denuncia policial contra Quiles. En ella, solicitaba una orden de alejamiento. Por su parte, la titular del juzgado número 23 de Madrid rechazó la medida al considerar que su vida no corría peligro y que los vídeos que había aportado no se podía determinar con precisión que se hubiera cometido una agresión.

El apoyo del Gobierno

Justo después de la vista, Santaolalla salió acompañada de dos agentes de Policía vestidos de paisano. También, la comunicadora había denunciado ser víctima de acoso a las puertas de su puesto de trabajo y de su domicilio. Tanto el entorno del PSOE como el de Podemos han mostrado su apoyo. Además, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, recibió en su despacho a Santaolalla. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en X (antes Twitter) a la comunicadora.

La decisión del Ministerio ocurre en un contexto en el que se ha reforzado la escolta a José Luis Rodríguez Zapatero con 11 agentes más, y también se ha otorgado protección policial a la fontanera del PSOE Leire Díez y se mantiene el coche oficial y la escolta a Santos Cerdán, a pesar de haber dimitido como número 3 del partido.

Al mismo tiempo, el ministerio que encabeza Grande-Marlaska decidió retirarle la protección al fiscal anticorrupción José Grinda, fiscal que pidió la prisión para el empresario afín del PSOE Javier Pérez Dolset, y la escolta de vacaciones a Mariano Rajoy.