La carrera fiscal clama contra el salvavidas de Peramato a García Ortiz: "Continúa la guerra contra el Supremo"

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha anunciado su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Álvaro García Ortiz. Este movimiento no ha caído de pie en la carrera fiscal, que acusa a Peramato de "dar continuidad a una estrategia de guerra" contra el Supremo.

Peramato acudía este lunes a RTVE para hablar sobre diferentes temas, entre ellos la condena de García Ortiz. "Se ha interpuesto un incidente de nulidad contra la sentencia, que ha sido, como todos saben, desestimado, y ahora recientemente me planteó la teniente fiscal su intención de interponer un recurso de amparo; por lo tanto, lo que yo he hecho es dictar un decreto designando a la teniente fiscal del Tribunal Supremo para la interposición de ese recurso", anunciaba la fiscal general.

Con este movimiento, Peramato recalcaba que el Ministerio Público se encontraba en el lado "correcto", en el de pedir la absolución para su antecesor, condenado por un delito de revelación de secretos contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, el recurso de amparo ante el Constitucional no es apoyado por la mayor parte de la carrera fiscal.

De hecho, la presidenta de la asociación mayoritaria de la carrera –Asociación de Fiscales (AF)— ha analizado el movimiento en declaraciones a Libertad Digital como un hecho que supone "dar continuidad a esa estrategia de guerra contra el Tribunal Supremo".

"Se trata de un planteamiento de enfrentamiento constante contra el Alto Tribunal que no está justificado, ya que España es un Estado de Derecho, es decir, aquí no hay una actuación torticera motivada por una ideología concreta", ha recalcado en estas declaraciones. Así, ha subrayado que la sentencia mayoritaria del Supremo que condenaba a García Ortiz está "argumentada" y es sólida.

Por todo ello, aunque recuerda que la Fiscalía y García Ortiz están en su derecho de perseguir su absolución, pide a Peramato que "pase página de esta etapa de nuestra historia reciente que ha dejado a la Fiscalía destrozada". Así se pronunciaba al respecto de que Peramato, a pesar de haberse pronunciado en todas sus declaraciones públicas a favor de abrir una nueva etapa y olvidar lo sucedido anteriormente, siga persiguiendo la absolución a su antecesor. "Debería pasar página, eso sí que es sanar heridas", ha dicho Dexeus en declaraciones a este diario.

Asimismo, le ha recriminado que centre la actuación del Ministerio Fiscal en apoyar a García Ortiz "cuando hay tantísimos aspectos de la carrera fiscal que hay que mejorar". Uno de ellos, ha remarcado, es la petición de mayores medios e independencia con respecto al Gobierno de Pedro Sánchez.

En otro orden de cosas, Dexeus ha sido preguntada por un error que cometió el periodista Xabier Fortes y que Peramato no corrigió. El presentador de TVE aseguró que el tribunal que condenó a García Ortiz estaba formado por cinco magistrados, de los cuales dos de ellas habían realizado voto particular. En realidad, fueron siete magistrados, cinco de ellos se adhirieron a la sentencia mayoritaria y dos magistradas realizaron un voto particular en contra de condenar a García Ortiz, siendo la proporción de cinco votos condenatorios y dos absolutorios. Peramato no corrigió al periodista.

"Cuando se está ante entrevista hay flecos que se pierden, pero es un error de bulto que deberíamos poner en evidencia", ha explicado Dexeus, que ha recalcado que "el hecho de que sean 7 magistrados es lo que dota de mayor credibilidad a esta última instancia".

Por otro lado, otras fuentes jurídicas han señalado a Libertad Digital su descontento con la postura tan activa de la Fiscalía General del Estado en el caso que involucra al predecesor de Peramato. "El perfil que debería adoptar la Fiscalía es un perfil más bajo", apuntan las fuentes.

De igual manera, estas mismas fuentes han señalado que lo normal sería que sea el propio García Ortiz que, descontento con el contenido de la sentencia, sea el que plantee el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. "Es lo lógico", precisan.