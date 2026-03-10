Menú
Santaolalla no volverá a 'En Boca de Todos': "Esta ha sido la última encerrona"

La tertuliana afín al Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho en redes sociales que no quiere "blanquear más".

Sarah Santaolla cabestrillo, Vito Quiles | En Boca de Todos

La tertuliana afín al Gobierno de Pedro Sánchez abandona el programa En Boca de Todos, presentado por Nacho Abad, después del rifirrafe entre ella y el periodista Antonio Naranjo, donde Santaolalla ha perdido los papeles y se ha puesto a gritar a Naranjo y a Nacho Abad. Esta decición tiene lugar días después de que la tertuliana denunciase a Vito Quiles por una supuesta agresión que le llevó a tener que ponerse cabestrillo a pesar de que el médico forense desmontase esa grave acusación de Santaolalla hacia el reportero.

"He decidido poner fin a mi trabajo en el programa En Boca de Todos. Esta ha sido la última encerrona. No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero blanquear más. Ninguna persona decente puede tolerar esto. Gracias a los que han estado a la altura", ha explicado muy cabreada y decepcionada en redes sociales Sarah Santaolalla.

"Pongo fin después de muchas situaciones machistas, negacionistas e inhumanas. En ese espacio me han acusado de ser desde "concubina" hasta una "falsa víctima" o de "enseñar mis cocos". Creo que no puedo estar en un lugar donde se desprecia a las víctimas, se nos humilla y se defiende a los agresores", critica Santaolalla.

"No puedo sentarme en una mesa en la que hay mentirosos profesionales, mercenarios de la información y gente pagada por el poder político y fingir que todos somos iguales. Es incompatible con todo lo que creo, defiendo y respeto. Por todo ello, se acabaron mis colaboraciones en ese programa de televisión, para que se acaben también las emboscadas", explica la tertuliana afín al Gobierno .

"Gracias a Mediaset, a la cadena, a la productora, y a la gente buena que hay detrás de las cámaras, al equipo de dirección y a los compañeros que sí han sabido estar a la altura. Y adiós, para siempre, a los que no. No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero blanquear más", añade en su comunicado.

"Ninguna persona decente puede tolerar esto. Se llama dignidad y yo tengo mucha. Nos vemos en la pantalla, pero en otras más dignas. Gracias, concluye el comunicado de Sarah Santaolalla.

