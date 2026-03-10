Teresa Ribera reinterpreta a Von der Leyen: "No me pareció acertada la forma en la que se expresó"

La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha mostrado su desacuerdo con las declaraciones realizadas por la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, sobre el funcionamiento del orden internacional tras la escalada del conflicto con Irán.

En una entrevista en el programa Más de Uno de Onda Cero, con Carlos Alsina, Ribera ha explicado que las palabras de la presidenta de la Comisión fueron "una reflexión en voz alta con la que se puede estar de acuerdo o discrepar", pero ha dejado claro que su posición es diferente. En su opinión, "el respeto a la legalidad internacional es una premisa fundamental".

La vicepresidenta comunitaria ha señalado además que no le pareció "acertada la forma en la que se expresó" Von der Leyen. A su juicio, ese debate debería servir para reforzar la política exterior europea, pero no para poner en duda el marco jurídico internacional. "La forma en la que introdujo el conflicto no puede quedar en el aire como un espacio de duda", ha advertido.

Defensa del derecho internacional

Durante la entrevista, Ribera ha insistido en que el sistema internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial no puede ponerse en cuestión. Según ha afirmado, "el respeto al derecho internacional es una premisa básica" y no solo por motivos morales, sino también por razones de seguridad para Europa.

En este contexto, ha defendido que la respuesta ante las vulneraciones del derecho internacional debe ser coordinada. "A los abusones se les hace frente buscando una coalición", ha señalado, antes de plantear que la comunidad internacional debe reaccionar con criterios coherentes. "Si hay otro gran abusón, la pregunta es: ¿por qué unos sí y otros no?", ha añadido.

La vicepresidenta comunitaria también ha considerado que Europa debe respaldar al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y trasladar el debate al terreno jurídico: "Lo que no se puede es consentir y mirar para otro lado".

Riesgos económicos para Europa

Ribera también se ha referido al impacto económico que podría tener el conflicto en Oriente Próximo. Según ha explicado, las consecuencias pueden sentirse con mayor intensidad en Europa que en Estados Unidos.

Entre los riesgos ha mencionado la inestabilidad que podría generarse si se ve afectado el tránsito por el Estrecho de Ormuz, un punto clave para el transporte energético mundial, así como el efecto en cadena que podría provocar el encarecimiento del diésel y otros costes energéticos.

Las declaraciones de Von der Leyen

Las palabras de Ribera se producen después de que Von der Leyen abordara la situación en Irán durante la conferencia anual de embajadores de la Unión Europea en Bruselas. En ese discurso, la presidenta de la Comisión afirmó que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní", al que acusó de reprimir a su población y de contribuir a la desestabilización de la región.

Von der Leyen también planteó la necesidad de replantear el sistema de gobernanza global y defendió que Europa debe encontrar nuevas formas de actuar en el escenario internacional. Según señaló, el bloque "siempre" defenderá el sistema basado en normas, aunque también consideró que la Unión Europea no puede limitarse únicamente a ese marco para proteger sus intereses.

El debate sobre la posición europea ante la crisis en Oriente Próximo deberá abordarse en los próximos días en el seno del Consejo Europeo, donde los Estados miembros tratarán de fijar una postura común sobre el conflicto.