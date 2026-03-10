Un concejal del PSOE se cambia de sexo para obtener ayudas: "Lo que no entiendo es por qué no lo hacen más hombres"

Un concejal del PSOE en Carrión de los Condes, Palencia, ha decidido cambiar registralmente de sexo y pasar a figurar legalmente como mujer, una decisión que, según ha reconocido él mismo, le permitirá acceder a determinadas ayudas públicas reservadas a mujeres, según ha publicado el diario ABC.

El edil, Manuel Garrido Baños, figuraba como número cuatro en la candidatura del Partido Socialista Obrero Español en las últimas elecciones municipales. Aunque en su documento nacional de identidad sigue apareciendo su nombre habitual, desde el pasado mes de diciembre consta legalmente como mujer tras acogerse al cambio registral que permite la legislación vigente.

El propio concejal ha explicado su decisión en declaraciones recogidas por ABC. "Lo qué no entiendo es por que no lo hacen más hombres", afirma. Garrido, que además de su actividad política es apicultor y cuenta con una fábrica de miel, reconoce que el cambio le permitirá optar a ayudas destinadas específicamente a mujeres en el sector apícola dentro de la Política Agraria Común (PAC).

El edil ha reconocido que no comparte el espíritu de la norma que le ha permitido realizar el cambio registral, impulsada durante la etapa de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. "No le encuentro ningún sentido a la ley" y "por el mismo precio prefiero estar en un sitio cubierto", ha señalado. Según explica, tomó la decisión en torno a Navidad y la interpreta también como una forma de protesta contra la propia norma promovida por su partido.

En la misma línea, Garrido ha defendido su decisión con un símil: "Si te dan a elegir un asiento bueno o uno de incómodo, si cuesta lo mismo, pues eliges el bueno". Y añade: "Por el mismo precio, si un lado es mejor que otro, lo tonto sería no hacerlo; lo que no entiendo es por qué no lo hace todo el mundo".

El concejal asegura que por ahora no ha notado ventajas concretas tras el cambio registral, aunque considera que tampoco le supondrá perjuicios. "De momento no he notado todavía las ventajas, pero desventajas no voy a tener", sostiene.

Un cambio permitido por la ley trans

La posibilidad de realizar este cambio se introdujo en febrero de 2023, cuando el Gobierno aprobó la llamada ley trans impulsada por el Ministerio de Igualdad. La norma permite modificar el sexo en el registro civil sin necesidad de informes médicos o psicológicos que acrediten disforia de género.

Para ello basta con presentar una solicitud acompañada del DNI, la certificación literal de nacimiento y el certificado de empadronamiento. Tras ese trámite, el solicitante debe acudir al registro civil para confirmar su voluntad de cambiar la mención registral del sexo. En ese momento también puede decidir modificar su nombre o mantener el anterior, como ha ocurrido en el caso de Garrido.

El texto legal defiende que la mención al sexo responde al principio de libre desarrollo de la personalidad y se relaciona con el derecho fundamental a la intimidad personal recogido en el artículo 18 de la Constitución, apoyándose en la sentencia del Tribunal Constitucional 99/2019.

Expediente del PSOE

El caso ha provocado reacciones políticas. La secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, ha anunciado que el partido ha iniciado el expediente para expulsar a Garrido del grupo municipal de Carrión de los Condes.

Según ha explicado, el edil no está afiliado al partido aunque formaba parte de su candidatura. La dirigente socialista ha justificado la medida en que "las leyes están para garantizar derechos y no para favorecer fraudes" y ha recordado que el concejal firmó un código ético del partido que, a su juicio, no ha cumplido.