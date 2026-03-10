Una desquiciada Sarah Santaolalla abandona entre lágrimas un plató: "Que no me enfoque la puñetera cámara"

La tertuliana Sarah Santaolalla ha protagonizado este martes un momento de máxima tensión en En boca de todos (Cuatro) al abandonar el plató en plena emisión después de un enfrentamiento con el periodista Antonio Naranjo. La discusión se ha producido a raíz de la polémica por la presunta agresión del reportero Vito Quiles, un episodio que en los últimos días ha generado una fuerte controversia mediática.

Santaolalla ha denunciado que Quiles la agredió hace una semana, aunque las imágenes difundidas del incidente no han mostrado con claridad una agresión física. Desde entonces, la colaboradora ha aparecido en televisión con el brazo en cabestrillo.

En paralelo, en los últimos días se ha conocido un informe del médico forense que, según se ha comentado en el programa, sostiene que no hay "constancia de que sufriera lesiones que pudieran relacionarse con los hechos". Ese documento ha sido precisamente el detonante de la discusión que ha terminado con la salida de la tertuliana del plató.

🔥 Sarah Santaolalla entra en colapso y se marcha del plató dando gritos y golpes porque Antonio Naranjo evidencia el teatrillo del cabestrillo. Es alucinante que con un auto judicial que dice que esta señora no tiene lesión física alguna pueda seguir vendiendo su relato. pic.twitter.com/yFGjri1boy — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) March 10, 2026

El enfrentamiento arranca en la mesa de debate

La tensión ha comenzado durante la tertulia política del programa. Antonio Naranjo ha sacado a colación la controversia sobre el incidente con Quiles y ha cuestionado directamente la versión ofrecida por Santaolalla.

"Lo primero que le preguntaría a Sarah es si vas a seguir con el cabestrillo puesto", le ha planteado. La tertuliana ha respondido con brevedad: "Hasta que el informe médico así lo pida".

Naranjo ha continuado con sus reproches y ha mencionado informaciones publicadas sobre la protección policial a la colaboradora: "No puedo mirar para otro lado después de publicarse que Marlaska te ha puesto escoltas".

Santaolalla ha reaccionado visiblemente molesta y ha tratado de cortar la conversación. "Yo no vengo a hablar de mí, no vengo a esto eh. Es una situación privada y no vengo a esto. Yo no hablo de la vida de los demás y yo no he visto esa noticia", ha afirmado.

Acusaciones de "encerrona" al programa

El presentador, Nacho Abad, ha intervenido entonces para aclarar que el asunto no estaba previsto en el guion del programa, aunque ha decidido permitir el intercambio. "Este tema no está en escaleta pero no voy a censurar a Antonio", ha explicado.

La respuesta no ha calmado a la colaboradora, que ha criticado que el programa permitiera ese debate. "¿O sea que cuando hablamos de los problemas de otros sí censuramos?", ha replicado.

Por su parte, Naranjo ha insistido en su crítica al relato de Santaolalla sobre el incidente con Quiles. "Yo no me puedo resistir a formar parte de un atrezo. Cuando he visto lo que tú has denunciado, he visto lo que ha dicho el médico forense y lo que el Gobierno ha hecho con tu caso, con tu complicidad, no me puedo quedar callado", ha afirmado.

La tertuliana ha dirigido entonces sus reproches al presentador del espacio. "Nacho, esto es un poco sucio. Yo no he hablado de las deudas o de los problemas judiciales de nadie. Aquí has parado en esta mesa muchas cosas y lo que estás haciendo ahora es complicidad frente a una campaña de acoso y derribo que sabes que llevo sufriendo durante mucho tiempo", ha señalado.

A continuación ha acusado al programa de haberle preparado una emboscada. "Esto no es a lo que he venido. ¿Está en escaleta este tema? Porque yo no estoy para participar en estos circos mediáticos. Y si esto era una encerrona, se dice".

Abad ha rechazado esa acusación: "A mí no me vas a acusar de encerrona porque yo no he planificado nada con Antonio".

La tertuliana abandona el plató

El intercambio ha ido elevando el tono hasta que Santaolalla ha terminado perdiendo los nervios en pleno directo. "No he venido a esto, no he venido a esto, me piro. ¿A poner al mismo nivel a agresor y a víctima?", ha exclamado.

Antes de marcharse, también ha protestado por las cámaras que seguían enfocándola: "Es alucinante esto. Que me deje de enfocar la puñetera cámara, ¿me puede dejar de enfocar la cámara?".

Poco después ha abandonado el plató visiblemente alterada, poniendo fin de forma abrupta a la tertulia.

Abad se pronuncia tras el incidente

Una vez que la colaboradora ha salido del estudio, Nacho Abad se ha dirigido a la audiencia para valorar lo ocurrido y referirse al origen de la polémica. El presentador ha asegurado que, tras revisar las imágenes del incidente entre Santaolalla y Quiles, él no aprecia agresión física.

"Me parece mal que Sarah sea acosada, ahora bien es cierto que en las imágenes que vi el otro día, yo personalmente, las he visto una y otra vez no veo agresión física, no lo veo", ha explicado.

Asimismo, ha recordado que existe un auto judicial en el que figura un informe médico que apunta a que no hay "lesiones objetivables". Abad ha concluido señalando que habrá que esperar a lo que determinen los testigos y el juez y ha pedido disculpas a los espectadores por la escena vivida en directo: "Pido disculpas a nuestros espectadores porque no estaba en escaleta".