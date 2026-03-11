Detectado el primer positivo de peste porcina africana en Barcelona

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalidad, Óscar Ordeig, ha anunciado este miércoles que el Ministerio de Agricultura confirmará mañana un nuevo caso de peste porcina africana (PPA), el primero detectado en el término municipal de Barcelona. Este hallazgo obligará a ampliar las restricciones en el Parque Natural de Collserola.

¿Qué es la peste porcina? La peste porcina es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y salvajes, pero que no se transmite a los humanos. Existen dos tipos principales: La peste porcina africana (PPA) causada por un virus muy resistente, causa una mortalidad muy alta, de hasta el 100% en algunos brotes. Contra ella no existe vacuna ni tratamiento eficaz. Se propaga por contacto entre animales, a través de alimentos contaminados, ropa, vehículos, etc. y ha causado graves crisis económicas en sectores porcinos de Europa, Asia y África. El segundo tipo es la peste porcina clásica (PPC), también viral, pero distinta de la africana, más controlada en muchos países. Contra ella sí existen vacunas. Ambas enfermedades obligan al sacrificio masivo de animales y restricciones comerciales severas. No representan un riesgo para la salud humana ni afectan la seguridad alimentaria directamente, pero su impacto económico y social puede ser enorme.

Ordeig lo ha explicado en declaraciones a los medios tras reunirse con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente de la Generalidad, Salvador Illa. Según ha precisado, la aparición de este positivo implicará extender las limitaciones de acceso al medio natural a todo el parque de Collserola, lo que afectará a un total de 18 municipios.

El consejero ha señalado que el caso detectado pertenece al mismo foco localizado recientemente en Sant Just Desvern. Sin embargo, el hecho de que el virus haya llegado al término municipal de Barcelona obliga a ampliar el perímetro de actuación.

"A partir de mañana trabajaremos en una resolución del Departamento de Agricultura para extender todas las restricciones de acceso al medio natural en la zona cero y ampliarlas ya a todo el Parque Natural de Collserola", ha indicado.

Pese a ello, Ordeig ha querido trasladar un mensaje de calma a los vecinos, asegurando que las medidas no afectarán al acceso a comercios, equipamientos ni a las paradas de transporte público.

El consejero ha reconocido que este escenario era "esperable" debido a la dificultad de controlar completamente un entorno forestal como el de la zona de la Floresta. Por ello, la Generalidad reforzará el despliegue de efectivos y medios materiales para aumentar las capturas de jabalíes y tratar de vaciar las zonas blancas del parque.

"Estamos en un momento muy importante para blindar la zona. No es una solución a corto plazo, pero intentaremos ir lo más rápido posible", ha concluido Ordeig.