La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en las localidades de Toledo y Xirivella (Valencia) como presuntos autores de las amenazas y del ciberacoso que denunció haber sufrido en su cuenta de Instagram la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Las detenciones se produjeron el pasado mes de febrero en el marco de una investigación desarrollada por agentes especializados en ciberamenazas de la Brigada Provincial de Información de Madrid.

Según han informado fuentes policiales a la agencia EFE, ambos arrestados son ciudadanos españoles. El detenido en Toledo tiene 49 años y cuenta con antecedentes policiales, mientras que el arrestado en Xirivella tiene 30 años y, hasta ahora, no constaban detenciones previas en su historial.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la dirigente de Podemos, quien aseguró haber recibido durante meses numerosos mensajes de carácter ofensivo, intimidatorio y amenazante a través de redes sociales. En concreto, uno de los investigados habría enviado más de 300 mensajes con contenido vejatorio dirigidos a la parlamentaria, lo que llevó a la apertura de diligencias policiales para esclarecer el origen de dichas comunicaciones y determinar la identidad de sus autores.

Los especialistas en ciberamenazas analizaron la actividad vinculada a estas cuentas y lograron rastrear los perfiles desde los que se habrían enviado los mensajes. Tras diversas gestiones técnicas y de investigación, los agentes pudieron identificar a los presuntos responsables y coordinar su detención en distintas provincias.

Fuentes policiales subrayan que este tipo de comportamientos pueden constituir delitos de amenazas, injurias o acoso, dependiendo de la gravedad y reiteración de los mensajes, por lo que recomiendan denunciar cualquier situación similar para permitir que las autoridades puedan investigar su origen.

Tras su detención, los dos hombres quedaron a disposición judicial, mientras continúa la tramitación de las diligencias abiertas para determinar el alcance de los hechos investigados.