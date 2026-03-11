El PP catalán denuncia los chiringuitos de Illa: "Cataluña necesita motosierra ya"

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha sido duramente reprendido en la sesión de control de este miércoles por los grupos del PP, Vox y Aliança Catalana (AC), cuyos presidentes han cargado contra el despilfarro en gastos propagandísticos y mediáticos de la Generalidad, la subida de sueldo del propio presidente catalán y la política migratoria de la administración autonómica.

El primero en censurar a Salvador Illa ha sido el presidente del grupo parlamentario del PP, Alejandro Fernández, quien ha denunciado el sesgo de las cuentas autonómicas que pretende aprobar el Gobierno socialista de la Generalidad. "Usted parecía prometer cierto rigor, estabilidad, serenidad; parecía: era todo mentira, señor Illa. Pero vamos a analizarlo con los fríos datos, de manera aséptica; no son opiniones, son datos de su propia propuesta presupuestaria. Usted propone que nos gastemos 410 millones de euros en TV3, y, por poner un ejemplo, la partida 'Apoyo a las familias' es de 13 millones de euros. Ya no es solo que TV3 cueste más que todas las televisiones autonómicas de España juntas, sino es que, repito: 410 millones, TV3; 13 millones, 'Apoyo a las familias'. Datos, no relatos", ha señalado de inicio el diputado popular.

En la misma línea, Alejandro Fernández ha indicado que a publicidad institucional se pretenden dedicar 90 millones mientras que la partida dedicada a "políticas de juventud" es tan solo de 30 millones. "Por si todo esto no fuera suficiente, han incrementado hasta llegar casi a los trescientos los grupos de trabajo, mesas, mesas por el pacto, consejos asesores, consorcios, fundaciones, observatorios... Lo que nos lleva a concluir que hoy por hoy el gran problema de Cataluña es el despilfarro socialista, una red insaciable parasitaria al servicio del aparato del PSC", añadió el representante del PP.

Fernández concluyó su intervención abogando por la motosierra de Milei: "A grandes males, grandes remedios. Y es que ustedes se han convertido en los peronistas catalanes y, en consecuencia, Cataluña necesita motosierra ya: menos impuestos, menos burocracia, menos trabas, menos politiqueo y más libertad, más sociedad civil. En definitiva, menos PSC y más Cataluña".

Ignacio Garriga, el presidente del grupo de Vox, también ha refutado las prioridades presupuestarias del gobierno socialista al señalar que "usted ha decidido destinar más de 85 millones a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, destinar más de 113 millones de euros a la Consejería de Igualdad y Feminismo para charlitas, puntos lila, y multar a la oposición que denuncia esa invasión migratoria. Y todo esto, en un contexto de empobrecimiento generalizado. Eso es obsceno, señor Illa. Pero los datos que le voy a dar, simplemente dos, demuestran el tamaño del problema de la emergencia social que padecemos: más de 1 millón de catalanes, después de pagar el alquiler, están en pobreza extrema; más de 6.700 catalanes viven sin hogar. Es decir, hoy los catalanes saben que no pueden contar con su Gobierno cuando les vienen mal dadas. Y, si no, pregúntenselo a la familia de Jordi, un vecino de Badalona, un emprendedor que gestionó su negocio familiar que, tras crisis personales y económicas, acabó viviendo y muriendo en la calle. ¿Y sabe qué pasa? Que para él no había esa «prosperitat compartida» que tanto habla usted; para Jordi tampoco había esa solidaridad y ¿sabe por qué? Porque era y se llamaba Jordi, no Mohammed".

El sueldo de un "servidor público"

La tercera carga de profundidad ha venido de la mano de la alcaldesa de Ripoll y líder de AC, Sílvia Orriols, que ha reprochado a Illa que en lugar de bajarse el sueldo como prometió en campaña se lo haya subido. "Cuando Illa aún no era presidente dijo que, si ganaba las elecciones, se rebajaría el sueldo, que se lo equipararía al del lehendakari vasco, unos 105.000 euros anuales, porque él quería estar más cerca del pueblo, una frase muy épica y socialista. A día de hoy, cuando gobierna, se ha aumentado el sueldo de los 140.000 a los 146.000 euros. Escúcheme señor Illa, Aliança Catalana no acepta lecciones ni consejos de corruptos y mentirosos".

Ante semejante acusación, Illa ha replicado que "es el aumento que se ha hecho a todos los servidores públicos de Cataluña y yo soy un servidor público de Cataluña".

La sesión de control también ha servido para constatar la distancia entre ERC y el Ejecutivo en relación a los presupuestos de la Generalidad. El portavoz republicano, Josep Maria Jové, ha exigido a Illa el cumplimiento de los pactos de investidura, que incluyen el traspaso del IRPF y que "no nos presionen con los calendarios y presentando propuestas sin tener los votos garantizados porque esta no es la vía".

Illa ha respondido diciendo que "no soy amigo de presionar a nadie ni de dejarme presionar" y ha recordado que el PSC votó a favor de los presupuestos cuando gobernaba ERC: "No pido nada que no haya hecho yo en el pasado".