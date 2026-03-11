El Rey se reúne con María Corina Machado en Chile

Felipe VI ha mantenido un encuentro este miércoles en Santiago de Chile con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Nobel de la Paz, según confirmó el palacio de la Zarzuela mediante la difusión de una imagen de dicho encuentro.

En la cita estuvo presente la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, quien acompañó a don Felipe en su desplazamiento a Chile tras la cancelación del viaje en el último momento por parte del ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Se trata del primer encuentro del Rey con María Corina Machado, aunque previamente habían intercambiado mensajes, como en agosto de 2024, cuando María Corina Machado y Edmundo González Urrutia remitieron una carta al Rey en la que expresaron su agradecimiento por el apoyo brindado a la causa de la democracia y la libertad en Venezuela, refiriéndose a la Declaración de Santo Domingo, que fue respaldada por la Unión Europea y más de 20 países, donde se exigía el respeto a la voluntad popular en Venezuela tras las elecciones celebradas un mes antes.

Sin embargo, cuando el pasado octubre se anunció la concesión del Premio Nobel de la Paz a Machado, llamó muchísimo la atención que el Rey no la felicitara en público, como tampoco lo hizo ningún miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Este miércoles, el Rey ha podido felicitarla en persona y han vuelto a coincidir durante la ceremonia de Transmisión del Mando Presidencial de José Antonio Kast, como presidente de la República de Chile, que ha tenido lugar la sede del Congreso Nacional en Valparaíso. De momento, no ha trascendido ninguna información sobre los contenidos de esta reunión.

La agenda de reuniones bilaterales de don Felipe ha concluido esta mañana con un encuentro con Daniel Noboa, presidente de la República del Ecuador, en el que ha estado acompañado de las delegaciones de los dos países.