El Supremo pide a las acusaciones de la trama Koldo que se pronuncien sobre la petición de libertad de Koldo y Ábalos

El Tribunal Supremo ha pedido al Ministerio Fiscal y a la acusación popular unificada del juicio de la trama Koldo que se pronuncie respecto a la solicitud del del exasesor de el ex ministro de Transporte José Luis Ábalos, Koldo García de quedar en libertad, junto a Ábalos, de cara a afrontar las sesiones del juicio oral fuera del centro penitenciario de Soto del Real.

En este caso se encuentran imputados Ábalos, Koldo y el empresario vinculado a la trama, Víctor de Aldama. La Fiscalía Anticorrupción pedía para Ábalos 24 años de prisión, 19,5 años para Koldo y 7 para Aldama. La semana pasada El Supremo fijó el inicio de la vista oral para el próximo 7 de abril y días más tarde apuntó el 28 de abril en el calendario como la fecha en la que declararán los tres imputados.

Así se desprende de una providencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en la que se señala: "confiérase traslado, con la notificación de la presente, a Ministerio Fiscal y Acusación popular unificada, para que en el improrrogable plazo de tres días, formulen las alegaciones que a su derecho convengan".

La defensa de Koldo presentó un escrito en el que se pedía su salida de la cárcel antes del juicio alegando la "inexistencia del riesgo de fuga" y proponiendo otras medidas como la declaración periódica ante un juzgado, la retirada de pasaporte o la colocación de "dispositivos de geolocalización que garanticen su ubicación permanente".

De igual manera, en otra providencia ha dado la oportunidad a las empresas INECO y TRAGSATEC de efectuar acciones "en la medida en que pudieran considerarse perjudicadas por el delito de malversación aquí enjuiciado". Esta providencia se dicta debido al interés que mostró el Ministerio fiscal en la audiencia preliminar que se celebró el pasado 12 de febrero.