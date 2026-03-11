Hamás y los hutíes felicitan a Sánchez por cesar a la embajadora en Israel

La organización terrorista Hamás ha celebrado la "noble posición" del Gobierno español y ensalzado lo que considera una "continuación de las honorables posiciones" del Ejecutivo de coalición contra la que llaman "entidad sionista".

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado este miércoles un paso más en su deriva diplomática al oficializar el cese de la embajadora de España en Israel, Ana María Salomón Pérez. Una decisión que no ha pasado desapercibida para los líderes de Hamás, quienes se han apresurado a emitir un comunicado de agradecimiento, celebrando que España reduzca de facto su representación diplomática en Israel.

Para la organización terrorista, el movimiento de Exteriores es motivo de júbilo. En un comunicado Hamás ha calificado de "valiente" y "noble" la postura del gabinete de Sánchez:

"Celebramos la decisión del Gobierno español de retirar a su embajadora de la entidad sionista criminal y reducir su representación diplomática, lo que llega como una continuación de las honorables posiciones del Gobierno español y su pueblo", dicen en su comunicado.

Los terroristas, responsables de la masacre del pasado 7 de octubre, no han dudado en utilizar la decisión de España asegurando que el gesto refleja un "compromiso genuino con los valores humanitarios".

No es la primera vez que los terroristas de Hamás aplauden decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez. Ya lo hicieron en septiembre de 2025 cuando aplaudieron la decisión del Gobierno de España de prohibir la exportación de armas a Israel, calificándolo de un "importante paso político y moral". Anteriormente, en noviembre de 2023, también felicitaron al presidente del Gobierno español por su "postura clara y audaz" ante la respuesta que Israel dio en Gaza a la masacre del 7 de octubre.

Los hutíes de Yemen

Este miércoles, si el aplauso de Hamás no era suficiente, se ha sumado un nuevo "aliado" a la lista de admiradores de Pedro Sánchez. Los hutíes de Yemen, el grupo terrorista financiado por Teherán que mantiene en jaque el comercio marítimo mundial, ha emitido otro comunicado oficial para celebrar la salida de la embajadora española de Israel.

Desde Saná, el Ministerio controlado por los rebeldes ha calificado de "valiente" la decisión del Gobierno español. Los hutíes, conocidos por sus ataques con drones y misiles contra buques civiles y su retórica de "muerte a América, muerte a Israel", no han escatimado en elogios hacia la política exterior de Sánchez, a la que consideran una respuesta necesaria contra lo que llaman la "agresión estadounidense-israelí".

Para los insurgentes yemeníes, España se ha convertido en un referente de "solidaridad con la República Islámica de Irán", celebrando que el Ejecutivo español no solo haya degradado su relación con Tel Aviv, sino que también haya marcado distancias con Washington.

El comunicado de los hutíes pone el dedo en la llaga de lo que en círculos diplomáticos se ve como un aislamiento de España respecto a sus socios de la OTAN. Los rebeldes ensalzan tres puntos clave de la gestión de Sánchez que, a su juicio, son "honorables". En primer lugar, el veto a EEUU, con la negativa del Gobierno a permitir el uso de las bases militares en España para operaciones relacionadas con el conflicto en Irán. En segundo lugar, el embargo de armas, con el respaldo de Madrid a las restricciones de material militar para la defensa de Israel. Y, por último, el reconocimiento de Palestina, un gesto que los hutíes interpretan como una victoria de su causa fundamentalista.

Resulta sarcástico que un grupo que utiliza el terror y el bloqueo naval como arma política afirme, como han hecho los hutíes, que las acciones de Sánchez "reflejan un compromiso con los principios del derecho internacional". Según los terroristas yemeníes, la postura de España ayudará a establecer una "paz justa" en la región, una visión de "paz" que curiosamente coincide punto por punto con los intereses geoestratégicos del régimen de los ayatolás.

Una crisis diplomática cronificada

El cese de Salomón Pérez, que ocupaba el cargo desde 2021, no es un trámite administrativo rutinario. La embajadora fue llamada a consultas sine die el pasado 9 de septiembre y, desde entonces, no había vuelto a pisar suelo israelí. Con este movimiento, el Ministerio de Exteriores que dirige José Manuel Albares consolida la degradación de las relaciones con el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu.

España iguala así su nivel de representación al de Israel en Madrid —actualmente en manos de una encargada de negocios—, después de que Tel Aviv retirase a su embajadora en mayo de 2024 como respuesta directa al reconocimiento del Estado palestino por parte de Sánchez.

Mientras el Gobierno insiste en presentar esta parálisis diplomática como una búsqueda de "equilibrio", lo cierto es que España se queda sin voz de máximo nivel en plena escala de tensión regional, ganándose, eso sí, la felicitación oficial de dos organizaciones terroristas.