Los sindicatos policiales cuestionan la escolta a Sarah Santaolalla: de la petición de informes técnicos al "escándalo"

El Ministerio del Interior ha aprobado en las últimas horas la asignación de escolta policial a la polemista televisiva Sarah Santaolalla tras el polémico incidente que protagonizó con Vito Quiles, un conocido agitador en redes sociales, al que terminó acusando en los tribunales de agresión. La decisión ha provocado la reacción de los principales sindicatos de la Policía Nacional, que cuestionan el uso de recursos policiales para este servicio.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los dos sindicatos mayoritarios del cuerpo, ha solicitado transparencia sobre los motivos que han llevado a activar este dispositivo de protección y ha reclamado "los informes técnicos y operativos que han motivado dicha decisión", recordando que la asignación de escoltas a particulares implica destinar recursos policiales limitados que podrían estar siendo necesarios en otras unidades operativas.

El sindicato ha recordado además que la concesión de protección policial a particulares se encuentra regulada por la normativa vigente y solo puede adoptarse cuando exista un riesgo grave o tras una evaluación técnica específica. Por ello, ha considerado necesario que las autoridades expliquen "qué circunstancias concretas han llevado a apreciar la concurrencia de dichos supuestos" que justifican la activación de un servicio de protección a la polemista.

Ell SUP ha pedido aclarar qué medios se han destinado a este servicio y cuál es el impacto en otras unidades. En concreto, ha reclamado conocer "cuántos efectivos participan en el mismo y si para su prestación se han detraído agentes de otras unidades operativas", en un contexto en el que, según han recordado, muchas áreas de la Policía Nacional trabajan desde hace tiempo con plantillas muy ajustadas.

Más duro se ha mostrado el sindicato Justicia Policial (JUPOL), el otro sindicato mayoritario del cuerpo, que ha calificado la decisión del Ministerio del Interior como un "absoluto escándalo". En un comunicado, ha sostenido que los policías deben centrarse en sus funciones principales y no en servicios de protección que consideran cuestionables. "Los policías deben estar donde realmente se les necesita: en la calle", han afirmado.

El sindicato también ha denunciado que este tipo de decisiones reduce la presencia policial en tareas de seguridad ciudadana. A su juicio, cada agente destinado a este tipo de servicios supone restar efectivos a otras funciones prioritarias. "Cada agente destinado a escoltas innecesarias es un agente menos en las calles, en los barrios y en los lugares donde realmente se requiere la presencia policial", han advertido.

Por último, JUPOL ha vinculado la polémica con la falta de medios para otras áreas sensibles, como la protección de víctimas de violencia de género. El sindicato ha recordado que existen situaciones en las que un solo agente debe gestionar decenas de casos simultáneamente, y ha criticado que, mientras faltan recursos para esas tareas, se destinen efectivos a escoltas "cuya necesidad resulta, cuanto menos, cuestionable".