Un menor en estado grave por una explosión durante un experimento escolar en Gerona

Un experimento escolar aparentemente sin peligro ha causado quemaduras en gran parte del cuerpo a un menor de nueve años, que ha tenido que ser trasladado en helicóptero a la unidad de quemados del hospital Valle de Hebrón de Barcelona. Una niña de la misma edad y un tercer menor han resultado heridos leves y ya han sido dados de alta. El accidente ha tenido lugar en una escuela llamada L'Entorn (El entorno) de la localidad gerundense de Porqueres.

Los hechos se han producido en el patio de la escuela y durante unas prácticas que se realizan habitualmente, según ha explicado el director de los servicios territoriales del Departamento de Educación en Gerona, Miquel Marcé.

Uno de los niños ha tenido que ser trasladado en un helicóptero medicalizado del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) dada la gravedad de su estado. La niña, que ha sido trasladada por carretera al mismo centro especializado en grandes quemados, presentaba heridas "potencialmente graves", ha explicado el jefe territorial del SEM en Gerona, Jordi Giménez. Sin embargo, tanto ella como el tercer menor herido ya han sido dados de alta.

Los hechos han tenido lugar sobre las 10:49 de la mañana, cuando un grupo de unos doce alumnos se encontraba en el patio de la escuela a fin de llevar a cabo el experimento, del que se sólo se ha dicho que era "habitual" y "sencillo". Los niños habrían mezclado alcohol con algún otro líquido inflamable, lo que habría provocado la explosión del recipiente. Los tres menores heridos se encontraban, al parecer, a una cierta distancia del resto del grupo.

Antecedentes en la provincia

No es la primera vez que se registra un accidente de estas características en la provincia de Gerona. El 17 de abril de 2023 una profesora y un alumno de segundo de secundaria del instituto Francesc Cambó de Verges resultaron heridos en un experimento en el que se mezclaba alcohol, bicarbonato sódico, azúcar y arena y se le prendía fuego con un mechero. Y un año antes 18 personas resultaron heridas en una explosión cuando un físico colaborador de TV3 realizaba un experimento químico en la Casa de Cultura de la Diputación de Gerona. Un ayudante del físico resultó herido grave. El experimento consistía en mezclar en un bidón agua caliente y nitrógeno líquido.