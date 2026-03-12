El ridículo de La 2 en catalán: la mayoría de programas no llega al 2% y sólo triunfa la misa de los domingos

La decisión de RTVE de transformar la señal de La 2 en Cataluña para emitir una programación centrada en contenidos en catalán no está obteniendo, por el momento, un seguimiento destacado por parte de los espectadores. Los primeros datos de consumo televisivo de 2026 sitúan a muchos de los nuevos formatos en niveles de audiencia muy modestos.

De acuerdo con las cifras de Kantar Media correspondientes a enero y febrero de 2026, buena parte de los programas estrenados en La 2 Cat ni siquiera alcanza el 2% de cuota de pantalla, lo que los sitúa por debajo del 2,6% de share medio que La 2 registró en Cataluña durante 2025. La comparación con otros contenidos de la misma cadena resulta significativa. La retransmisión dominical de la misa llega a un 9,3% de cuota con unos 48.400 espectadores, una cifra muy superior a la del resto de la parrilla.

Mañanas con escaso seguimiento

Las audiencias más discretas aparecen en la programación matinal. El magacín Cafè d’idees, presentado por Gemma Nierga, registra un 1,7% de share y alrededor de 4.800 espectadores. A continuación se emite El Segon Cafè, conducido por Cristina Villanueva, que marca un 1% de cuota. Ese mismo porcentaje obtiene L’Altaveu al Pati, el espacio que se emite desde las 13:00.

Los datos recopilados por Kantar Media indican que durante algunos tramos de la mañana se producen incluso "ceros técnicos", una expresión utilizada en el sector televisivo cuando el seguimiento es tan bajo que no llega a reflejarse en las mediciones habituales.

El informativo en catalán tampoco mejora la situación. L’Informatiu, emitido poco antes de las dos de la tarde tanto en La 1 como en La 2, ronda el 1% de cuota de pantalla. En ese momento ambas cadenas pasan a ofrecer programación únicamente en catalán. Tras el informativo se emite De Cara a Barraca, el espacio de análisis deportivo producido por el centro territorial de RTVE en Sant Cugat del Vallès, que se queda en torno al 0,9% de share.

El tirón de los programas de ámbito nacional

Los mejores resultados de audiencia aparecen en los espacios que continúan emitiéndose para toda España. El concurso Saber y Ganar, presentado por Jordi Hurtado, alcanza un 6% de cuota, lo que lo sitúa entre los programas más seguidos de la cadena en Cataluña. Ese seguimiento se deja notar en el espacio posterior, L’Altaveu, conducido por Danae Boronat, que logra situarse en el 2,6% de share.

En la programación de tarde ocurre algo parecido. Aquí la Terra, versión en catalán del programa emitido en La 1, registra un 3,1% de cuota tras beneficiarse del arrastre de Malas Lenguas, el magacín presentado por Jesús Cintora, que ronda el 4,9% de share. Sin embargo, la audiencia vuelve a descender en los espacios que se emiten después. Tanto Cuina Brutal como El Vespre se sitúan alrededor de un 1,6% de cuota.

La franja nocturna presenta resultados desiguales. Algunos programas superan ligeramente la media del canal. Es el caso de Pla Seqüència, presentado por Jordi Basté, que alcanza un 3,5% de share. También destacan La Casa dels Còmics, de Andreu Buenafuente, con un 3,6%, y L’Any que Vas Néixer, conducido por Xavier Bundó, que se acerca al 4% de cuota. Otros formatos emitidos en horario de máxima audiencia o durante el fin de semana registran cifras más bajas, con porcentajes que se sitúan entre el 2,2% y el 1,1%.

Las cifras quedan lejos del seguimiento de la misa dominical, que se mantiene como uno de los contenidos con mayor audiencia del canal en Cataluña. El programa Únics, que se emite a continuación, también se beneficia de ese arrastre y alcanza un 3,1% de cuota. Entre las emisiones que logran mejores registros figuran algunos acontecimientos deportivos puntuales. La retransmisión de la Supercopa de España femenina, por ejemplo, llegó a un 6,4% de share.

Contratos millonarios con productoras externas

La puesta en marcha de esta programación se enmarca en el acuerdo político alcanzado con Junts durante las negociaciones posteriores a las elecciones generales de 2023, que permitieron la investidura de Pedro Sánchez. El proyecto ha sido impulsado desde la presidencia de RTVE, encabezada por su presidente José Pablo López, con Oriol Nolis al frente de la dirección del canal.

El modelo elegido también ha generado críticas dentro de la corporación pública. El Consejo de Administración de RTVE aprobó la creación de un nuevo canal, pero no la sustitución de la señal de La 2 en Cataluña. Además, la producción de numerosos espacios se ha externalizado, una decisión rechazada por los sindicatos del ente.

Según contratos consultados por ABC en fuentes de RTVE, la adjudicación de programas relacionados con esta nueva etapa supera los siete millones de euros. Los formatos destinados específicamente a La 2 Cat suman más de 3,3 millones de euros. Entre ellos se encuentran Pla Seqüència, producido por NSN Media Productions, empresa vinculada a Jordi Basté, con 710.659 euros, y L’Any que Vas Néixer, producido por Minoria Absoluta, la compañía de Toni Soler, con 1.072.517 euros.

También figura I Tu, Què Faries?, realizado por Fem Produccions, ligada a José Antich y Roger Carandell, con 510.437 euros, además de un nuevo concurso desarrollado por La Manchester, productora de Francesc Cano y Ricard Ustrell, que ha recibido 815.601 euros. A ello se suma Fes-Me Viral, producido por Incís Films, con una facturación de 246.949 euros.

A estas cantidades hay que añadir 3,7 millones de euros correspondientes a programas destinados a la programación nacional de RTVE. Entre ellos destaca El Juicio, producido por la empresa Abacus, de Oriol Soler, con 2.762.902 euros. La segunda temporada de Archivos Secretos del Nodo, producida por Minoria Absoluta, supone 600.000 euros, mientras que Lo que no pasó, de Produccions Alça Manela, la productora vinculada al periodista Joan Maria Pou, alcanza 331.294 euros.