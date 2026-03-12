La IGAE detecta que la obra del Puente del Centenario de Sevilla aumentó en 5 millones de euros en favor de Acciona

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha recibido un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) donde se analizan diferentes contratos adjudicados por Adif (y Adif Alta Velocidad) y la Dirección General de Carreteras. Entre los 11 contratos aportados la IGAE ha detectado irregularidades en el contrato de la obra del Puente del Centenario (Sevilla) relacionadas con el precio del acero. "Resulta que el proyecto modificado se ha incrementado en 5.084.495,91€", señala el informe.

La remodelación del Puente Centenario de Sevilla aparece en un informe de la UCO dónde se señala que la trama Koldo presionó para que el Ministerio de Transportes otorgase la adjudicación a Acciona.

Ahora el informe de la IGAE, al que ha tenido acceso Libertad Digital, detalla todos los datos relacionados con el contrato del puente sevillano. En concreto, la IGAE señala que la UTE formada por Acciona, Tecade S.A y Freyssinet fue la que obtuvo la mayor puntuación "sacándole 5,42 puntos a la segunda mejor oferta, que son prácticamente irrecuperables con la valoración de los criterios basados en fórmulas". En mayo de 2021 se les adjudicó el contrato y la IGAE detalla que ha tenido una modificación y que se estaría tramitando una segunda.

Precio del acero

La polémica aparece en esta primera modificación que supuso un incremento en el precio de 13.578721.1€ (IVA excluido), un 19,02% sobre el precio de adjudicación. En concreto un 54,94% de este nuevo precio (7.460.439,47€) corresponde a la sustitución de unas unidades de obra de "acero laminado estructural S355 JO W+N+EXC4 en chapas por otras unidades de Acero laminado estructural autopatinable S460 K2 W+M +EXC4 en chapas".

"El precio de las unidades que se suprimen, las de acero S355, es de 4,39€/kg, excepto el de la unidad con código 620.0041C que es 4,69€/Kg y el de las nuevas unidades es de 8,40€/kg, excepto el PN 03 que es 8,7€/kg", añade el informe.

A continuación se detalla que la Inspección de Servicios, del entonces Ministerio de Fomento, señaló en un informe este cambio en los precios del acero "por no seguir los criterios de la Abogacía del Estado, y con la cuantía económica del mismo, al compararlo con la base de precios del Adif".

"Se ha consultado la base de precios de Adif, donde, de cerca de 40 unidades de obra de acero laminado estructural de acero S460W, el precio final de la unidad de obra está en el entorno de los 5 €, frente a los 8,40 € que propone el modificado", añade al respecto.

A raíz de este informe el director de la obra y el representante de la UTE encargado de realizar el control y vigilancia emitieron un comunicado señalando que "los precios nuevos que no puedan formarse empleando ninguno de los precios descompuestos elementales deben ajustarse a los precios de mercado" y remarcando que los precios de Adif hacían referencia a febrero de 2022. De esta manera la IGAE remarca que utilizar el precio de junio de 2022, momento en el que se realiza la propuesta de modificación, se trata de una "opinión" de los responsables que elaboraron el comunicado.

