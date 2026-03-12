Yolanda Díaz: "Meloni ha sido mucho más lista que todo el PP"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aprovechado una intervención televisiva para lanzar una dura retahíla de descalificaciones contra la oposición. En una entrevista concedida a TVE la dirigente comunista ha arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por centrar sus propuestas económicas frente a la crisis derivada de la guerra de Irán en una rebaja generalizada de la carga fiscal.

También ha usado a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni para atacar a los populares por su posición respecto de la guerra de Irán. Según Díaz "Meloni ha sido mucho más lista que todo el PP", ya que el partido que lidera Feijóo tiene que rectificar porque "efectivamente un demócrata no puede colocarse del lado de la vulneración de la legalidad internacional", ha dicho.

En su catarata de descalificaciones del líder de la oposición, Díaz ha afirmado que el líder popular es "como una lavadora vieja que solo tiene un programa", por su insistencia en bajar los impuestos a los ciudadanos. A continuación, le ha exigido que actúe como un supuesto patriota y apoye sin fisuras el plan de medidas impulsado por el Ejecutivo de coalición.

La ministra ha asegurado también que la postura de los populares evidencia que están en manos de Vox y que únicamente buscan beneficiar electoralmente a la formación de Santiago Abascal.

Aznar, la "España más negra"

La ofensiva de Díaz no se ha limitado al actual líder del PP, sino que ha apuntado también contra el expresidente José María Aznar, en un intento poco disimulado de revivir los días de gloria del "No a la guerra" por Irak.

La vicepresidenta ha afirmado no aceptar ninguna lección de decencia de quien, a su juicio, es un "señoro" y un señor de la guerra. Según la vicepresidenta segunda, Aznar representa "la España más negra" por su apoyo a Estados Unidos y el Reino Unido durante la intervención en Irak en el año 2003.

En la misma línea de ataques orientados al pasado, la dirigente ha recriminado al exministro Jaime Mayor Oreja por sus recientes reflexiones sobre los atentados del 11-M. Díaz ha calificado sus afirmaciones de "indecencia" y "barbaridades", asegurando que todos estos dirigentes históricos del centro derecha son una "caterva de hombres, todos señoros, los hombres de la guerra, que le han hecho un daño atroz a España".

Contra Von der Leyen

En el ámbito internacional, la titular de Trabajo ha repartido críticas hacia las altas esferas comunitarias. Ha tachado de infamia el silencio de los líderes europeos frente a las políticas del presidente de EEUU, Donald Trump. Especialmente dura se ha mostrado con la inacción de Ursula von der Leyen, a quien acusa de plegar la UE a los intereses estadounidenses y socavar la relevancia de Europa en el mundo.

Como colofón a su intervención, Yolanda Díaz ha contrapuesto todos estos supuestos males con la figura del presidente del Gobierno. Según la ministra, el Ejecutivo de Pedro Sánchez actúa como "un faro moral" en el "corazón de Europa", que ella ve como el máximo defensor de la democracia, la legalidad internacional y la paz, mientras la realidad es que Sánchez es felicitado por organizaciones terroristas como Hamás o los hutíes.