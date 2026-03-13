Ángel Víctor Torres maniobra para evitar su fotografía declarando en el Supremo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido declarar por escrito en el juicio de la trama Koldo que se celebrará el próximo mes de abril en el Tribunal Supremo. Si el Alto Tribunal accediese, el dirigente socialista evitaría una fotografía que le vincula indirectamente a la trama: la de un ministro del Gobierno de Pedro Sánchez declarando como testigo en el juicio.

El exministro José Luis Ábalos pidió que Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, declarasen como testigos en la trama Koldo. Ambos se encontraban a cargo de la presidencia de dos Comunidades Autónomas que compraron mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa con la que colaboraba el empresario Víctor de Aldama y que estaría en el centro de la trama de corrupción mediante la que Koldo García y Ábalos habrían cobrado mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de compra de mascarillas. El Supremo aceptó las dos testificales.

Sin embargo, el ministro Torres busca ahora evitar su fotografía declarando en el Supremo para no ser vinculado a la trama. Según un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el expresidente canario ha pedido declarar por escrito en el juicio, a pesar de que su declaración estaba fijada en persona para la sesión de tarde del juicio del día 22 de abril.

Corresponde al Supremo aceptar o no la petición de Torres, que había negado conocer las adjudicaciones de compra de mascarillas a Soluciones de Gestión. Un hecho que, como se demostró mediante un informe de la UCO de la Guardia Civil publicado por Libertad Digital, no era cierto. De hecho, el expresidente canario estaba al tanto de las adjudicaciones llegando a preguntar en varias ocasiones por ellas a sus subordinados y presionando a los organismos dependientes del Gobierno autonómico para que las mascarillas se comprasen a la citada empresa.

Tras estas informaciones, Ángel Víctor Torres negó asumir responsabilidades políticas alegando que las informaciones publicadas —que también lo situaban en "pisos con señoritas"— no tenían trascendencia y que ninguna de ellas hacía referencia a su supuesta relación con "señoritas".