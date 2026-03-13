Hackers rusos intentaron colapsar Madrid durante las últimas elecciones generales celebradas en España el 23 de julio de 2023 (23-J) con llamadas telefónicas automatizadas a Taxis.

Los comicios fueron convocados de forma anticipada por Pedro Sánchez tras los malos resultados del PSOE en las municipales y autonómicas de mayo de 2023. El PP de Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones, pero no pudo formar gobierno porque junto a Vox no alcanzaron los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría. Sánchez logró ser investido de nuevo en noviembre de 2023 tras conseguir el apoyo de Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, a cambio de la polémica ley de amnistía del 1-O. De esta forma, se formó el tercer Ejecutivo de Sánchez gracias a la coalición con Sumar y los apoyos parlamentarios externos de partidos independentistas y nacionalistas.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que "la Audiencia Nacional investiga en la actualidad bajo secreto la actividad delictiva del grupo hacker ruso NoName057. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6, Antonio Piña, investiga los ataques de estos hacker en España hasta el año 2024 con la Guardia Civil, mientras el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1 Francisco de Jorge se ocupa de la investigación de estos hacker rusos desde el año 2024 hasta la actualidad".

"La investigación está muy avanzada y posiblemente en poco tiempo se pueda acreditar policialmente que el Kremlin, con Vladimir Putin al frente, es el responsable directo de los ataques efectuados en España través de este grupo de hacker", añaden.

NoName057 es un grupo hacktivista prorruso originario de Rusia, que permanece activo desde marzo de 2022, poco después del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Su actividad se centra principalmente en saturar sitios web con tráfico masivo para dejarlos inaccesibles temporalmente. Sus objetivos principales son países y organizaciones que consideran "anti-rusas", especialmente Ucrania y sus aliados miembros de la OTAN, la UE o EE.UU. Su objetivo declarado es "silenciar" entidades críticas con Rusia o que apoyan a Ucrania. Fuentes de inteligencia occidental como Europol lo enmarcan como actores de la guerra híbrida rusa, que actúa con el permiso del Gobierno de Putin.

Foto de archivo.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "estos hackers rusos intentaron colapsar Madrid durante la celebración de las últimas elecciones generales del 23 de julio de 2023. Organizaron un sistema de llamadas telefónicas automatizadas a los servicios de Taxi para mandar a todos los vehículos a un mismo punto de la ciudad. El objetivo era crear el caos circulatorio, colapsar la capital y atemorizar a la población para desestabilizar los comicios"

"Finalmente, el sistema automatizado de llamadas telefónicas no funcionó, ya que tardaba varios segundos en arrancar desde que los servicios de taxi descolgaban el teléfono. Por ello, las llamadas de los hacker rusos no fueron atendidas", concluyen.

Cabe destacar que España habría sufrido medio millar de ataques de este grupo hacker ruso desde el año 2022. Entre sus víctimas, se encontraría el Ministerio del Interior, la Moncloa, el INE, Renfe, la Junta Electoral Central y otras webs oficiales durante las citadas elecciones generales del 23-J. De hecho, se causaron interrupciones puntuales que no llegaron a afectar el escrutinio oficial.

Resultados de la 'Operación Eastwood'.

Resultados de la 'Operación Eastwood'.

‘Operación Eastwood’

En julio 2025, una operación internacional coordinada por Europol y Eurojust denominada ‘Operación Eastwood’ desmanteló gran parte de la infraestructura de NoName057. Concretamente, se incautaron más de 100 servidores y se cursaron órdenes de detención y se produjeron arrestos en Francia, Alemania y España.

Las autoridades policiales y judiciales de Chequia, Francia, Finlandia, Alemania, Italia, Lituania, Polonia, España, Suecia, Suiza, Países Bajos y Estados Unidos emprendieron acciones simultáneas contra los delincuentes y la infraestructura perteneciente a la red de ciberdelincuencia prorrusa. La investigación también contó con el apoyo de ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad), así como de Bélgica, Canadá, Estonia, Dinamarca, Letonia, Rumanía y Ucrania. Hubo registros en nuestro país, en Italia o Alemania. Además, se produjeron media docena de arrestos, incluyendo a los supuestos líderes. A pesar de esta operación, el núcleo de este grupo hacker continúa en Rusia, y mantiene su actividad aunque a menor escala.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com