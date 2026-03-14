"Ni una sola palabra": el doloroso desprecio de Adif a las víctimas de Adamuz

Es difícilmente imaginable un titular como el de esta noticia ante una tragedia como la de Adamuz. Pero la realidad se impone y el entrecomillado en referencia al silencio de Adif con las víctimas es demoledor: "Ni una sola palabra". Así lo ha desvelado la recién creada Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz. La plataforma ha dirigido una dura carta al presidente de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Pedro Marco de la Peña, en la que reprochan el silencio de la entidad pública tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero. Las víctimas aseguran que la ausencia de cualquier contacto por parte del gestor ferroviario les resulta "sorprendente y dolorosa". La misiva, firmada por el presidente de la asociación, Mario Samper, y a la que ha tenido acceso la agencia EFE, expresa el "profundo pesar y preocupación" de los afectados tras el descarrilamiento registrado en Adamuz, un suceso que —según subrayan— ha marcado "profundamente" a todas las personas que han sufrido sus consecuencias de forma directa o indirecta.

En la carta, Samper pone en jaque el atronador silencio de Adif frente a la reacción (humana y esperable) de otras instituciones como la Casa Real, el Ministerio de Transportes, la Subdelegación del Gobierno en Huelva y la propia Renfe, que sí se pusieron en contacto con las víctimas de forma casi inmediata.

"Ni una sola palabra"

Pero desde Adif la realidad es que no les ha llegado hasta la fecha "ni una sola palabra, gesto o comunicación". Para la asociación, este silencio resulta especialmente llamativo teniendo en cuenta que la entidad pública es la responsable de la infraestructura ferroviaria y podría tener algún grado de responsabilidad en lo ocurrido.

En este punto se suma otra preocupación que los afectados consideran aún más grave. Según aseguran haber conocido, parte del material presente en el escenario del accidente habría sido retirado sin autorización judicial, y también existirían indicios de una posible manipulación de documentación que podría resultar relevante para el proceso judicial en marcha.

"De confirmarse estos hechos, serían extremadamente graves", advierte Samper en la carta, subrayando que tales circunstancias aumentarían la inquietud de las víctimas, cuyo único objetivo —afirman— es que se esclarezca la verdad de lo sucedido. Más allá de lo que determinen los tribunales, la asociación insiste que un gesto de humanidad y cercanía por parte de Adif habría sido lo mínimo esperable tras un accidente de estas características. Algo que, lamentan, no se ha producido hasta el momento. El silencio institucional ha dejado a las víctimas "consternadas y profundamente disgustadas", no solo por su significado administrativo, sino también por lo que representa desde el punto de vista humano.

Confían en una explicación

Pese a todo, los afectados confían en que, aunque sea con retraso, el presidente de Adif dé un paso al frente y se dirija a ellos para ofrecer al menos una explicación, un gesto de empatía y el compromiso de colaborar con total transparencia para esclarecer lo ocurrido. A la espera de nuevos acontecimientos, lo cierto es que la falta de transparencia y el desprecio a las víctimas son seña de identidad del Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que la confianza de esta asociación tarde o temprano se tornará en desesperación e indignación. Al tiempo.