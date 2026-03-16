Armengol también pide declarar por escrito en el juicio del caso Koldo

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido declarar por escrito en el primer juicio a la trama Koldo.

El Tribunal Supremo aceptó la testifical de la expresidenta de Baleares y del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el juicio, que tendrá lugar durante el próximo mes de abril. Sin embargo, Torres ya pidió declarar por escrito para evitar la imagen de su vinculación a la trama. Tanto Torres como Armengol estaban al cargo de administraciones autonómicas que compraron mascarillas a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Víctor de Aldama y sobre la que gira el citado juicio en el que también se encuentran imputados el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, Armengol pide declarar como testigo de forma escrita intentando evitar su fotografía en el Supremo y teniendo posibilidad de argumentar sus respuestas con más detenimiento.

"Que habiendo sido notificada de que se ha acordado mí declaración en calidad de testigo en el procedimiento de referencia, y expresando la cédula de citación la posibilidad, al amparo de lo previsto en el artículo 703 en relación con el 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de ofrecer mi declaración a través del procedimiento escrito, solícito que la práctica de la prueba testifical acordada se realice conforme al mecanismo previsto en el citado precepto legal, mediante la remisión del oportuno pliego de preguntas, que será contestado por escrito y remitido a esa Excma. Sala en la forma legalmente prevista", pide el escrito de la presidenta del Congreso.

De esta forma, la tercera autoridad del Estado pide lo que ya hizo su compañero de partido Ángel Víctor Torres. Corresponde ahora al tribunal que juzgará a los integrantes de la trama y a su presidente, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, conceder o no esta petición.