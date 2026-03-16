El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Altea, Rafael Ramón Mompó, fue arrestado ayer por la noche por la Guardia Civil en una vivienda de la localidad vecina de Jávea. Según EFE, la agresión ocurrió en dicho domicilio, donde Mompó y su pareja tienen una residencia.

De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, Mompó le habría propinado una bofetada antes de arrastrarla por el suelo. Estos hechos habrían tenido lugar tras una discusión, aunque las razones detrás de la misma no se han hecho públicas. Las fuentes consultadas por EFE confirmaron que la víctima no había denunciado previamente ningún incidente de violencia machista relacionado con el concejal.

La detención

La Guardia Civil procedió a la detención del concejal sobre las 21:00 del domingo. Tras el arresto, Mompó ha pasado la noche en las dependencias de la Guardia Civil.

Desde el Ayuntamiento de Altea, una portavoz ha confirmado que el alcalde, Diego Zaragozí, se ha reunido desde primera hora de este lunes para tratar el caso.