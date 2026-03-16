La denunciante del ex-DAO pide al juez que investigue quién filtró su nombre a los periodistas

La denunciante del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha pedido al magistrado que instruye la causa que investigue también quién filtró sus datos personales a periodistas.

Una subordinada de González interpuso una denuncia en su contra acusándolo de cuatro delitos: agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Después de hacerse pública la acusación de agresión sexual, el nombre de la víctima recorrió varios chats en los que se encontraban agentes de la Policía y llegó a varios periodistas; algo que pide que se investigue.

En un escrito de siete páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, pide al magistrado instructor que abra una pieza separada e incoe diligencias para conocer quién filtró su nombre. Un hecho que podría incurrir en un supuesto delito de revelación de secretos y otro de revelación de la reserva de un sumario judicial.

"Tenga por formulada solicitud de deducción del testimonio por los delitos de Revelación de Secretos y Vulneración del Secreto sumarial, se sirva en admitirla y estimarla, acordando la apertura de pieza separada de instrucción para determinar el origen de la filtración y los responsables pertinentes, en base a los hechos y argumentos expuestos en correlación con los fundamentos legales y jurisprudenciales que resultan de aplicación", explica el abogado.

Así, pide al titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer Número 8 de Madrid que llame a declarar como testigos a los periodistas de El Español Javier Corbacho y Brais Cedeira; y al periodista Ricardo Coarasa, de La Razón. Estos tres periodistas, según recoge el escrito, habrían firmado noticias que hacían alusión a tener en su posesión la denuncia que había sido presentada por la víctima contra el ex-DAO, que contendría el nombre y los datos personales de la misma.

Ello, según el escrito, implica "de forma ilícita e inaceptable" que terceros ajenos al procedimiento habrían tenido conocimiento de un documento de la instrucción, que se encuentra bajo reserva. Algo que habría repercutido en una grave intromisión en la privacidad de la víctima, lo que también podría haber desencadenado un riesgo para su seguridad e integridad como denunciante del número dos de la Policía Nacional.

"La relevancia material de la filtración no es neutra: la difusión incluye la identificación de la víctima y se conecta con un perjuicio concreto (privacidad y seguridad), lo que refuerza la necesidad de esclarecimiento", sentencia el escrito.

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