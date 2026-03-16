Ni fotos ni rastro de Yolanda Díaz en los Oscar

Yolanda Díaz eligió el perfil más bajo posible para su visita a la gala de los premios Oscar. La ministra de Trabajo viajó a Los Ángeles para asistir a la ceremonia más fotografiada del mundo y, paradójicamente, decidió esquivar la alfombra roja y no dejarse ver ante los medios.

El motivo de esta inusual discreción no es difícil de adivinar. Mientras Yolanda Díaz aplaudía en el Dolby Theatre de Hollywood, en Castilla y León se consumaba una nueva debacle electoral para Sumar. El partido de la ministra, que se presentó con IU, y sin Podemos, se quedó sin representación, con poco más del 2% de los votos. Y es que el batacazo es difícil de explicar ante las cámaras desde la ciudad del cine.

Con todo, la ministra escogió un vestido beige de la firma Purificación García, con pashmina al hombro, aunque su presencia pasó prácticamente desapercibida. Ni una foto en la alfombra roja ni una declaración. Además, es la primera vez que un representante del Gobierno de España acude a los Oscar.

Fotos en los Goya

Su justificación fue tan escueta como previsible. Díaz, que acudió acompañada de José López, consejero de Cultura de la Xunta de Galicia, se limitó a señalar que estaban allí "para apoyar el cine español". Una misión que tampoco obtuvo el éxito esperado. Sirat, el filme del cineasta gallego Oliver Laxe, volvió a España sin estatuilla. Fue, sin embargo, la película noruega Valor sentimental, la que se llevó el Oscar. Por su parte, Laxe agradeció públicamente la presencia de Díaz en la gala. Si el objetivo era apoyar al cine español, cabe preguntarse por qué el Ejecutivo envía a la ministra de Trabajo en lugar de otras opciones más naturales, como al ministro de Cultura o al de Exteriores.

Hay una Yolanda Díaz para cada ocasión. En la última edición de los Goya, Díaz sí que desfiló ante los fotógrafos con la insignia de la sandía en la que se podía leer "Free Palestine" ("Palestina libre"), y aprovechaba la cita para declarar que "estamos de enhorabuena" porque "está en tramitación la reforma laboral especial del trabajo artístico".