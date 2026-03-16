Sin calefacción en plena sierra: una asociación de guardias civiles denuncia la situación de la Academia de Suboficiales

En plena sierra de la Comunidad de Madrid, con temperaturas gélidas y con continuos cortes en el sistema de calefacción. Ésa es la situación en la que se estarían encontrando en estos momentos los alumnos de la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil, ubicada en la localidad de San Lorenzo de El Escorial, que están realizando los cursos de promoción interna de la institución.

Así lo ha denunciado este lunes la asociación profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL), que ha remitido un escrito a la Dirección General del cuerpo para reclamar medidas inmediatas. Según la organización, los sargentos alumnos sufren "temperaturas impropias" en los dormitorios y la respuesta de la dirección ha sido "consultarán con mantenimiento la posibilidad de subir unos grados", lo que consideran insuficiente.

Los apagones en la calefacción se han convertido en la tónica general en varias plantas del edificio, lo que estaría obligando a algunos alumnos a dormir con mantas traídas de su casa o bolsas de agua caliente. JUCIL ha criticado que la solución temporal de repartir calefactores individuales es "inaceptable", ya que no resuelve el problema estructural de las instalaciones ni garantiza condiciones mínimas de descanso y seguridad.

La asociación ha señalado que El Escorial no es un caso aislado y dice que tres de las cinco academias nacionales de la Guardia Civil presentan problemas graves de infraestructura, incluyendo Aranjuez (la academia de oficiales) y Baeza (la academia de formación básica), por lo que ha exigido una auditoría inmediata y una partida presupuestaria urgente para rehabilitar los centros y garantizar la dignidad y seguridad de los futuros mandos del cuerpo.