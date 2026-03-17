El caso Forestalia salpica al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero a través de la empresa pública Tragsatec. Dicha compañía forma parte del Grupo Tragsa, que está integrado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La SEPI es una entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda.

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel investiga en este caso presuntos delitos de prevaricación administrativa y medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal. En el marco de esta causa, hace dos semanas era detenido el presidente de Forestalia, Fernando Samper y otras cinco personas. Entre ellas, también se encontraba el ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica que dirigía Teresa Ribera, Eugenio Domínguez y un notario de la zona.

Según un informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA) recogido en el sumario del caso Forestalia, al que ha tenido acceso Libertad Digital, "los testimonios de múltiples funcionarios describen de manera coincidente el procedimiento habitual y reglamentario para la asignación y evaluación de proyectos de energía renovable en la Subdirección General de Evaluación Ambiental. La estructura interna de la Subdirección se organizaba en equipos de trabajo. Cada equipo estaba liderado por un Consejero y compuesto por dos o tres técnicos funcionarios. Opcionalmente, y a decisión del Consejero, se podía contar con el apoyo de personal de la empresa pública Tragsatec como asistencia técnica".

"Eugenio Domínguez (ex subdirector general de Evaluación Ambiental) es la figura central en la trama descrita por la práctica totalidad de los testigos. Múltiples declaraciones le señalan como el responsable de asignarse a sí mismo la práctica totalidad de los proyectos de energías renovables presentados por promotores pertenecientes al Grupo Forestalia, una práctica calificada como ’extraordinaria’. Se le acusa de haber creado un sistema de tramitación paralelo, derivando estos expedientes a la empresa pública Tragsatec para su evaluación bajo su supervisión directa", añade el informe.

La UCOMA destaca que Forestalia es la "empresa promotora de proyectos de energía renovable que, según se desprende del conjunto de las declaraciones, es la principal y casi exclusiva beneficiaria de las presuntas irregularidades procesales investigadas. Los testimonios apuntan a que sus expedientes recibían un trato diferenciado y privilegiado".

Por su parte, Tragsatec es una "empresa pública cuya función original era prestar asistencia técnica no obligatoria a los equipos de la Subdirección General de Evaluación Ambiental. Su rol fue transformado bajo la dirección de Domínguez. Pasó de ser un apoyo opcional a convertirse en la herramienta central para tramitar los proyectos del Grupo Forestalia. El testigo Pablo Font calificó al equipo de Tragasatec que servía a Domínguez con la expresión ‘guardia pretoriana’. Estos técnicos externos emitían los informes que, en ocasiones, le llegaban a Domínguez ya redactados para su firma, consolidando un circuito de trabajo cerrado y ajeno a los controles internos".

Según la Guardia Civil, "la creación de una vía paralela de tramitación es uno de los puntos con mayor corroboración testifical, lo que sugiere un modus operandi consolidado y notorio. A raíz del ‘boom de las renovables’, la mayoría de proyectos del Grupo Forestalia eran asignados directamente a Tragsatec. La tramitación se realizaba bajo la dirección y supervisión exclusiva de Eugenio Domínguez, excluyendo por completo la participación de los consejeros y los técnicos funcionarios del Ministerio para Transición Ecológica".

Tragastec y Jessica Rodríguez

La empresa pública Tragsatec ya aparece salpicada en la trama Koldo por contratar en 2021 a la prostituta del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Jessica Rodríguez fue identificada internamente como la "sobrina del ministro" (Ábalos).

Tragsatec le pagó parte de un total de 43.978 euros, junto a la también empresa pública Ineco, sin que realizara trabajo efectivo. Exjefas y exempleadas de Tragsatec denunciaron presiones para "hacer la vista gorda", dejar de "acosarla" con controles de fichaje, e incluso fueron apartadas o obligadas a dimitir para frenar investigaciones internas. La propia Jessica Rodríguez reconoció en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo que no trabajó en Tragsatec ni en Ineco, pero que sí cobró de estas empresas públicas.

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