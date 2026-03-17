El Congreso rechaza ampliar la prisión permanente revisable para asesinos que oculten el cadáver de su víctima

El Congreso de los Diputados ha denegado este martes la toma en consideración de una proposición de ley destinada a endurecer el Código Penal. La iniciativa, que buscaba la ampliación de los supuestos para aplicar la máxima pena privativa de libertad a aquellos delincuentes que oculten el cuerpo de sus víctimas o sean reincidentes, ha decaído por un estrecho margen de votos.

La propuesta, impulsada originalmente por el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro (UPN), contó con el respaldo de los diputados de Vox y Coalición Canaria. En total, lograron sumar 172 votos a favor. Sin embargo, el bloque del Gobierno y sus aliados parlamentarios hicieron valer su exigua mayoría. Así, 174 representantes del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, Bloque Nacionalista Galego y Compromís unieron sus fuerzas para evitar que el texto iniciara su trámite parlamentario.

El debate y la posterior votación se desarrollaron ante la atenta mirada de los familiares de víctimas de delitos violentos, que se encontraban en la tribuna de invitados del hemiciclo. Entre los asistentes destacaba la presencia de la madre de Marta Calvo, la joven asesinada cuyo cuerpo nunca fue localizado. Los allegados no pudieron disimular su evidente decepción ante el resultado arrojado por el panel electrónico de la Cámara Baja.

Durante la defensa del texto, la diputada popular Macarena Montesinos argumentó que la sociedad española exige mecanismos legales más severos para estas situaciones de especial crudeza. En su alocución, la representante sostuvo que el objetivo fundamental de la medida es no dejar "sin respuesta contundente" a aquellos criminales que, tras arrebatar la vida a una persona, deciden infligir "un daño mayor a las familias" al negarles la posibilidad de enterrar a sus seres queridos mediante la ocultación de los restos mortales.

En el turno de réplica, las formaciones que sustentan al Gobierno justificaron su rechazo frontal a la medida. El diputado socialista David Serrada dirigió duras críticas a la bancada del principal partido de la oposición, acusando a la formación de utilizar la legislación penal como un "instrumento de confrontación política". Asimismo, el portavoz del PSOE reprochó al grupo proponente el hecho de generar "falsas expectativas" a los familiares afectados con una propuesta normativa que, bajo su criterio jurídico, ni mejora la seguridad ciudadana ni responde a una necesidad real del actual sistema.

Desde las filas de Sumar, el portavoz de Justicia e Interior, el comunista Enrique Santiago, elevó el tono contra la iniciativa legislativa. El dirigente de IU, siempre del lado de los criminales, la calificó como "otra medida trumpista", asegurando que la verdadera intención del Partido Popular es importar a nuestro país un modelo penitenciario "vengativo" que entra en colisión directa con el principio de reinserción al negar "la segunda oportunidad". Los portavoces del resto de formaciones nacionalistas e independentistas, como Bildu, PNV, ERC y Junts, manifestaron posturas muy similares y confirmaron el bloqueo definitivo de la reforma.