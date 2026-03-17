El exDAO de la Policía Nacional carga contra la víctima: "Me han destrozado la vida"

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha negado este martes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer haber agredido sexualmente a la subordinada que le denunció. "Me han destrozado la vida, personal, familiar y profesional por algo que no he hecho en absoluto", ha señalado a los medios de comunicación.

El exDAO y la denunciante han declarado este martes por primera vez en el proceso de instrucción en el que se investiga la supuesta agresión sexual cometida por el exnúmero dos de la Policía Nacional y cargo de confianza de Fernando Grande-Marlaska, José Ángel González.

Durante su breve intervención ante los medios, el exDAO ha comentado que "por fin he podido venir a dar mi versión ante el juez y demostrar mi inocencia". De igual manera también ha aprovechado para cargar contra los medios de comunicación. "Muchos de ustedes ya me han juzgado, ya me han condenado sin ninguna prueba", ha señalado el exDAO para posteriormente añadir que "la prueba principal es el audio".

Además, el exDAO ha cargado contra la víctima: señalando que "lo único que veo aquí en todo esto es maldad, ruindad y odio, odio por no haber conseguido las pretensiones profesionales que ella quería, pretensiones profesionales y personales". Finalmente ha concluido que espera "se puedan esclarecer los hechos y que salga la verdad adelante".

"Es una celosa y ha tendido una trampa"

Por su parte, el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, ha asegurado a la salida de los Juzgados que el exDAO "se ha acogido a su derecho a mentir" y que su declaración era inconexa. "Ha dicho que mi cliente es una celosa, ha dicho que le había tendido una trampa, ha hecho una serie de argumentaciones inconexas que se han contradicho entre sí", ha espetado.

De esta forma, el abogado de la víctima ha reseñado que el exnúmero dos de la Policía Nacional ha admitido que el audio, del que han sido escuchados en sede judicial algunos cortes, es cierto; pero ha negado que existiese una agresión sexual. Este hecho, según Piedrafita, ha llevado al exalto cargo policial a cometer fallos en su argumentación como reconocer el audio pero no reconocer que un sonido era la cremallera de la denunciante siendo bajada supuestamente por José Ángel González.

En este sentido, se habría encontrado en otras contradicciones al recordar las llamadas posteriores a la supuesta agresión. Según ha dicho Piedrafita, él ha dicho que pensaba que estaba "loca" y que era una "celosa", pero que aún así quería saber cómo estaba y que ese era el motivo de las llamadas. Así, el exDAO también habría negado las coacciones posteriores y habría achacado todas y cada una de las acusaciones a "una trampa".

El juez niega el contacto 0

Por su parte, el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, David Yehiel Maman Benchimol, ha denegado a la víctima del presunto agresor sexual la orden de protección de comunicación entre acusado y denunciante.

Según un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado "deniega la orden de protección de prohibición de comunicación por cualquier medio solicitada por la representación" de la denunciante del DAO. Así, el magistrado niega prohibir que el acusado se pueda poner en contacto con la víctima. Un planteamiento que, según han asegurado fuentes jurídicas a este diario, también ha sido apoyado por la Fiscalía.

Cabe recordar que la víctima cuenta con escolta policial, por lo que se entiende que la orden de alejamiento o la prohibición de comunicación no sería necesaria a ojos del magistrado que instruye la causa.