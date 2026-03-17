Feijóo saca pecho del legado español en América y pide "contextualizar" las palabras de Felipe VI

Felipe VI se ha visto envuelto en los últimos días en una polémica por unas palabras sobre el papel de España en el descubrimiento y conquista de América. En una conversación durante su visita a la exposición "La Mujer en el México indígena" se interpretó que el monarca habría reconocido que los españoles cometieron abusos.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha comentado esta polémica generada en la prensa. Ha dicho que en ese acto "hay una conversación del jefe del Estado". Ha aclarado que es "una conversación que no declaración, conversación que no discurso institucional y creo que hay que contextualizarlo todo lo que ha dicho no solamente una parte ha dicho".

En este sentido, el presidente del PP ha sacado pecho del papel de España en América. Ha dicho en primer lugar que cree que "la llegada de España a América ha conllevado una comunidad lingüística y cultural excepcional". Alberto Núñez Feijóo ha destacado que "se puede comparar con ventaja cualquier actuación española durante la conquista que la de cualquier otro imperio de la época".

En segundo lugar Feijóo ha indicado que "hacer ahora un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate" y, en tercer lugar, ha señalado que él está "orgulloso del legado español, del legado hispano, en Hispanoamérica absolutamente: las Leyes de Indias y Fray Bartolomé de las Casas, todos los derechos humanos, las universidades que construimos e iniciamos, los hospitales y derechos de pueblos indigenas de la época que dieron los Reyes Católicos muy superiores a los que tenían en sus territorios los aztecas".

🔴 Feijóo sobre las palabras de Felipe VI: "La llegada de España a América ha conllevado una comunidad lingüística y cultural excepcional" 🎙️ @NunezFeijoo en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/oiN6q0gA88 — esRadio (@esRadio) March 17, 2026

Para finalizar, el presidente del PP ha restado importancia a lo que dijo Felipe VI diciendo que hay que hacer "un poco de contexto porque sacando las cosas de contexto llegamos al absurdo". En este sentido, ha apuntado que "las cosas de contexto las sacó el señor López Obrador", el polémico expresidente de México cuando exigió a España que pidiera perdón por el descubrimiento y la conquista de América.