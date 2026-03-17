Feijóo pide a Vox que "sea claro y decida": "No podemos irnos a mayo sin una solución"

Las elecciones en Castilla y León han vuelto a dar mayoría a la derecha. Una tendencia que se viene repitiendo en los comicios que se han celebrado en los últimos meses y que antes de los del pasado domingo se pudo comprobar en Extremadura y Aragón. En este contexto, la relación entre PP y Vox es clave para gobernar en estas CCAA siguiendo el mandato de las urnas. Sin embargo, el bloqueo del partido de Santiago Abascal en Extremadura y en Aragón parece que podría llegar a su fin tras lo sucedido en Castilla y León.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comentado que "lo fundamental es que hay una alternativa de gobierno en España, una alternativa constitucional por supuesto, y que tengamos un proyecto político para finalizar el sanchismo". Será "una época de reconciliación, de prosperidad y una época de volver a poner a España en el centro de los objetivos de cualquier político".

"España necesita una alternativa", ha destacado el líder de la oposición que ha dicho que no recuerda "un Gobierno peor que este" y que "lleva tres años errático, sin gobernar, sin tomar decisiones, sin mayorías para aprobar leyes ni siquiera aprobar un presupuesto; es un Gobierno que tiene una agenda judicial y penal de escándalo, espantosa". Feijóo ha dicho que "el objetivo fundamental es leer bien los resultados de las urnas". Unos resultados que son "tan contundentes que los puede leer cualquier persona por mucha miopía política que tenga".

Para el presidente del PP el tercer objetivo es "responsabilidad para aceptar el resultado" y "entenderse porque es lo que te mandan los electores. Esta claro que al PP le gustaría tener mayoría absoluta, pero no lo tenemos, y a Vox no ser la tercera fuerza política y le gustaría ser la segunda o la primera, pero no lo es". Ha insistido que "responsabilidad y entenderse es un compromiso y un mandato de las urnas que está muy claro. Lo que mandan las urnas es: queremos un un Gobierno del PP apoyado por Vox y este es el contexto en el que debemos entendernos y en el que el PP está".

"Nosotros seguimos sentados en la mesa que constituimos antes de las elecciones en Castilla y León finalizadas las elecciones de Extremadura y Aragón. Necesitamos que Vox se vuelva a sentar para retomar esas negociaciones y buscar desbloquear, que ya vamos tarde, los gobiernos de Extremadura, que votamos el año pasado, y Aragón", ha dicho Feijóo.

Sobre si ha hablado con Santiago Abascal, Feijóo ha dicho que "no" y que espera "verle hoy o mañana en el Congreso de los Diputados". Ha señalado que "él sabe cual es mi opinión" y ha contado que habló con Abascal "antes de las elecciones en Castilla y León" después de las de "Extremadura y Aragón". Ha dicho que hay "con Extremadura tenemos prácticamente un acuerdo programático cerrado" y que en Aragón le "consta" que "Azcón remitió una propuesta a Vox".

"El único socio posible es Vox"

Feijóo ha declarado que el PP le plantea a Vox "que tiene que haber proporcionalidad y estabilidad": "Proporcionalidad en base a los resultados, y estabilidad porque al Gobierno no se viene a estar cuando te interesa, un tiempo o de forma condicionada". El presidente del PP ha subrayado que "se viene a gobernar", y que "si el PP tiene el doble de votos que tú y, en alguna comunidad, el triple de escaños que tú, es antidemocrático posibilitar que ese partido gobierne. Sobre todo, si dices que eres una alternativa al sanchismo".

"Estamos diciéndole a Vox, desde hace tres meses, que tenemos que garantizar la estabilidad y la alternancia política. Nuestra propuesta de marco de negociación es que el PP ha entendido el mensaje de las urnas y lo respetamos", ha agregado.

Feijóo asume que "el único socio posible es Vox": "El sanchismo no es un socio. No es fiable, ha venido a destruir. No es un proyecto político, es un proyecto personal". El líder de la oposición ha recordado que, "después de las elecciones en Extremadura, Vox nos dijo claramente: ‘Quiero la vicepresidenta y tres consejerías’. Y al poco tiempo nos dice: ‘No, no, queremos hablar de acuerdos’. No vengo a hacer una crítica, pero tengo que hacer la crónica de los hechos". El presidente del PP ha insistido en que "hemos de aceptar estos resultados y poco más": "No estamos cuestionando qué tiene que hacer Vox. Sí le pedimos que se aclare".